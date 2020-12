Più volte ProiezionidiBorsa ha affrontato il tema separazione, con tutte le conseguenze spiacevoli che ne possono derivare, quando i rapporti non sono idilliaci. Tante volte, i dispetti tra gli ex coniugi rendono davvero difficoltoso affrontare anche le situazioni semplici. Come potrebbe essere dover richiedere il passaporto. Ebbene, Proiezionidiborsa fornisce una guida smart su come ottenere il passaporto, quando si è un genitore separato, con figli minorenni.

Potrebbe accadere che il nostro passaporto sia scaduto, e che il nostro ex coniuge per dispetto non voglia apporre la sua firma necessaria per l’emissione del documento. Cosa si può fare?

Innanzitutto qual è il motivo per cui è necessario l’assenso dell’altro coniuge? Lo scopo è quello di evitare che l’altro genitore possa andare all’estero ed eludere i suoi obblighi di mantenimento verso il figlio minore.

Come ottenere il passaporto, quando si è un genitore separato

Nel caso in cui l’altro coniuge nulla osti, dovrà recarsi personalmente presso la questura, per firmare l’assenso all’emissione del passaporto. In alternativa l’interessato potrà portare la dichiarazione di assenso datata e firmata, con copia del documento di identità del coniuge dichiarante.

Ma se invece l’altro coniuge si rifiuta? Si rischia di non partire? L’interessato, qualora l’ex coniuge si rifiuti per mero dispetto, potrà rivolgersi al Giudice Tutelare del luogo dove ha residenza il minore. Nel ricorso si dovranno indicare i motivi del diniego, l’urgenza del rilascio, nonché tutta la documentazione necessaria. Ovvero certificato dello stato di famiglia, o autocertificazione, la sentenza di separazione.

L’interessato dovrà provare di aver chiesto il consenso dell’altro genitore, o l’impossibilità di richiederlo.

Il Giudice Tutelare potrà fissare un’udienza, per sentire i genitori e verificare le ragioni del diniego.

In alternativa, potrebbe decidere, senza udienza, se accogliere o rigettare l’istanza. Ecco pertanto come ottenere il passaporto, quando si è un genitore separato, nel caso di diniego immotivato e ingiustificato.

Approfondimento

Assegno INAIL di 300 euro per inabilità in questi casi