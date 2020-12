Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si parla di antipasto è quasi immediato pensare a qualcosa di salato. Difficilmente ci viene in mente di portare a tavola un antipasto con un frutto. Eppure sono diversi i tipi di frutta che si abbinano benissimo a pietanze anche salate. E che possono essere serviti come antipasto, primo o secondo. Vediamo insieme come preparare questo gustoso antipasto che non avrà neanche bisogno di cottura.

Uno squisito antipasto con protagonista un frutto inaspettato

Il frutto in questione è la pera. Questo è il suo periodo quindi è normale trovare tantissime ricette di dolci alla pera. Ma se invece di usarle per i dolci le preparassimo come antipasto? E perché no, magari portandole in tavola proprio a Natale.

Pere con nuvola di gorgonzola

Ecco gli ingredienti che ci serviranno per preparare questo buonissimo antipasto.

Per 4 persone:

2 pere;

50ml di panna liquida;

150gr di gorgonzola;

1 cucchiaio di miele;

2 noci.

Procedimento

Per iniziare si può usare il gorgonzola classico o anche quello con il mascarpone. E per quanto riguarda il miele c’è l’imbarazzo della scelta. Ma i migliori sarebbero di castagno o acacia.

Prima di tutto laviamo le pere e le dividiamo a metà. Togliamo il torsolo aiutandoci con coltello e cucchiaino. Dovremo ricavare una cavità al centro, un buco in cui dovremo poi inserire il composto.

Prendiamo la panna fresca e la montiamo a neve. È importante che la panna non sia zuccherata. Per questo bisogna usare quella fresca.

In un contenitore uniamo gorgonzola e miele. Mescoliamo bene e aggiungiamo la panna fresca montata. Usando una spatola mischiamo il tutto, avendo cura di inglobare aria nel composto. Basterà mescolare con movimenti lenti, dall’alto al basso. E il piatto è praticamente pronto.

Non ci resta che unire il tutto e impiattare. Per un effetto più professionale si può inserire il mix di gorgonzola e panna in una sac à poche. Altrimenti andrà bene anche usare un cucchiaio. Prendiamo una metà della pera, mettiamo un po’ di composto, e poi aggiungiamo un gheriglio di noce.

Ed ecco uno squisito antipasto con protagonista un frutto inaspettato. Questa ricetta si può rivisitare a seconda dei gusti. Per esempio invece del gorgonzola si può usare un formaggio spalmabile. O invece delle noci si possono aggiungere nocciole o pistacchi. Il risultato sarà altrettanto strabiliante.

