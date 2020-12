Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Prima della pandemia per colpa di freddo e vento le labbra tendevano a screpolarsi. Ora con le mascherine la situazione sembra quasi essere peggiorata. Per evitare di sporcare la mascherina spesso si trascurano le labbra. Niente burro cacao o rossetti che le idratavano. Ma ecco la soluzione. Uno scrub labbra fatto in casa per renderle morbide e toniche.

Ecco lo scrub tonificante per avere sempre labbra setose e idratate

Prepararlo è semplicissimo. Se si ha un mortaio ancora meglio. Altrimenti va benissimo un qualsiasi contenitore. Gli ingredienti sono pochissimi e facilmente reperibili.

Fare lo scrub a labbra, viso e corpo è molto importante. Infatti in questo modo la pelle sarà perfettamente esfoliata. Infatti l’effetto abrasivo dei granelli presenti negli scrub rimuove gli strati più superficiali dell’epidermide. Agevolandone la rigenerazione. Per avere sempre una pelle luminosa e sana. Via tutte le cellule morte.

Per preparare questo scrub tonificante serviranno 2 cucchiaini di zucchero e delle foglie di menta. Meglio se fresche. Se si ha il mortaio basterà pestare il tutto. Altrimenti le foglioline andranno tritate a parte.

A questo punto bisogna aggiungere 2 cucchiaini di olio di oliva e altrettanti di miele. Mescolare bene e lo scrub è pronto. Lo si può trasferire in un contenitore richiudibile per poterlo conservare. O prepararlo ogni volta che servirà.

Ora non resta altro che applicarlo sulle labbra. Massaggiando delicatamente su ogni angolo. Con movimenti rotatori. Così i granelli di zucchero porteranno via le cellule morte. E la menta contenuta servirà a tonificarle in modo naturale.

Meglio non esagerare con gli srub. Che siano labbra, viso o corpo. Infatti facendolo troppo spesso la pelle tenderà a seccarsi. Quindi il consiglio è di usare lo scrub una volta a settimana, al massimo.

Ed ecco lo scrub tonificante per avere sempre labbra setose e idratate. La differenza sarà lampante. Le labbra saranno morbide e dall’aspetto sano. Niente più screpolature! Per quanto riguarda il corpo, ci siamo già occupati di una tecnica utilissima per rigenerare la pelle.