Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questi dolcetti sono facilissimi e velocissimi da preparare. Ci vorranno solo 20 minuti e 4 ingredienti. Sappiamo bene che se ne possono realizzare di ogni tipo. Ma oggi vedremo come riutilizzare dei biscotti che abbiamo in casa per preparare questi gustosi tartufini!

Tartufini da leccarsi i baffi che ameranno grandi e piccini

Questi gustosi tartufini sono semplicissimi da realizzare. L’ingrediente principale del ripieno sono i biscotti tipo Oreo. Ormai il termine Oreo è entrato nel linguaggio comune per indicare tutti i biscotti di questo tipo. Cioè due dischetti di cioccolato con ripieno di vaniglia. Ma ne esistono di diversi tipi. Quindi possono essere sostituiti da qualsiasi altra marca. Vediamo insieme cosa bisogna procurarsi.

Ingredienti:

400gr di biscotti tipo Oreo (circa 36 biscotti);

200gr di formaggio spalmabile;

2 gocce di estratto di vaniglia (opzionale);

200gr di cioccolato bianco;

100gr di cioccolato fondente.

Procedimento

Il procedimento di questa ricetta è davvero semplicissimo. Bisogna prendere i biscotti scelti e sminuzzarli. Basterà metterli in un sacchetto gelo o tra due fogli di carta forno. E procedere con qualcosa di pesante per ridurli quasi in briciole. Si può usare un batticarne, un mattarello o anche una bottiglia di vetro.

A questo punto basta unire in una ciotola le nostre briciole di biscotto con i 200gr di formaggio spalmabile. Se si vuole anche due gocce di estratto di vaniglia. Ora bisogna mescolare finché il composto non sarà omogeno. Prendiamo un vassoio rivestito con carta forno. Aiutandoci con un cucchiaio prendiamo un po’ di composto e creiamo delle palline. Le lavoriamo bene con le mani e le posiamo sulla carta forno. Attenzione a scegliere bene le misure del vassoio. Meglio utilizzarne diversi perché ora le palline andranno in freezer.

Dovranno restarci per circa 20 minuti.

Nel frattempo bisogna sciogliere i due cioccolati. In microonde o a bagnomaria. Ci serviranno per glassare i nostri tartufi. Passati i 20 minuti, prendiamo le palline di impasto e le immergiamo nel cioccolato che preferiamo. È il momento di sbizzarrirsi. Si può glassare bicolore oppure solo con cioccolato bianco, o fondente. SI possono anche infilzare in uno stuzzicadenti e realizzare in questo modo dei cake pop.

Fare un ultimo passaggio in frigo giusto per far indurire il cioccolato. Se si vogliono fare altre decorazioni basta che ogni volta si ripassi il tartufino in frigo.

Ed ecco come preparare dei tartufini da leccarsi i baffi che ameranno grandi e piccini. Usando questi biscotti si avrà la garanzia che piacciano a tutti! Per altre ricette di tartufi, basta cliccare qui.