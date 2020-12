Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo costretti in casa per molte ore al giorno. La fame sembra perseguitarci. Ma non vogliamo cedere e mangiare qualcosa di dolce. Ecco che noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione. Oggi ci occuperemo di una pietanza molto versatile, pronta in soli 15 minuti.

Ecco un’idea per una merenda salata pronta in soli 15 minuti

Stiamo parlando dei cracker! Un’ottima soluzione per smorzare i morsi della fame. Ma anche uno stuzzichino da portare in tavola come antipasto. Abbinato ad esempio a del salmone. Vediamo insieme come prepararli in poche mosse.

Ingredienti

240gr di farina integrale (ma va bene anche al farina 00);

45ml di olio;

100ml di acqua;

1 cucchiaino di sale;

rosmarino q.b.

Procedimento

Uniamo in una ciotola olio, sale e acqua. Mescoliamo bene finché tutto il sale si sarà sciolto. Prendiamo un rametto di rosmarino e lo tagliamo a pezzettini piccoli. E lo aggiungiamo nella ciotola. E lasciamo da parte per un attimo.

Su una spianatoia mettiamo la nostra farina. A fontanella, quindi creiamo un buchetto al centro. E versiamo il mix di olio, acqua e sale. Ora cominciamo a impastare con le mani. Finché non si sarà formato un panetto omogeneo. A questo punto su un foglio di carta forno stendiamo l’impasto con un mattarello. Deve essere alto circa un centimetro. Usando un coltello o una rotella per tagliare la pasta creiamo delle strisce verticali di 4 o 5 centimetri. E poi le tagliamo in orizzontale, creando così tanti quadratini.

Con uno stuzzicadenti creiamo dei piccoli fori su ogni quadratino. Proprio come nei cracker comprati. L’ideale è farne cinque. E ora spennelliamoli con un mix di acqua, olio e rosmarino. Si può anche applicare qualche fogliolina di rosmarino sul quadratino.

Non ci resta che infornare il tutto in forno statico a 200° gradi. Dopo circa 15 minuti i nostri cracker saranno pronti! Ora è il momento di sgranocchiarli.

Ed ecco un’idea per una merenda salata pronta in soli 15 minuti. Questi gustosi cracker si possono assaporare così o abbinati a qualche affettato, per esempio. Mentre se si opta per una merenda dolce, magari da accompagnare al tè, ecco un’idea da provare. Basta cliccare qui.