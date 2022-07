Spettacolo della natura questa spiaggia silenziosa ricca di animali marini

In questi giorni di metà estate moltissimi italiani stanno organizzando le ferie di agosto. Se in tanti andranno al solito posto in cui magari possiedono una seconda casa, molti altri sono ancora indecisi. C’è chi opterà per destinazioni locali e vicino casa. Altri invece partiranno per mete esotiche all’estero. Noi oggi vogliamo proporre una destinazione non troppo distante dall’Italia, che nasconde spiagge e baie di una bellezza unica. Vedremo perché è uno spettacolo della natura questa spiaggia silenziosa in cui rilassarsi e nuotare assieme alle foche.

La bellezza di scoprire posti di nicchia

Basta fare un giro sui social network per rendersi conto che gli italiani sono piuttosto ripetitivi e abitudinari quanto a vacanze. Tendono a scegliere le stesse mete turistiche, frequentate da molti connazionali. Se uno ama viaggiare e scoprire luoghi nuovi dovrebbe provare destinazioni di nicchia fuori dai classici circuiti turistici. Oggi vogliamo proprio parlare di una meta poco distante dall’Italia e facilmente raggiungibile, che però non è nota agli italiani.

Stiamo parlando della Cornovaglia, ed in particolare della parte meridionale. Questa zona dell’Inghilterra è famosa per le scogliere a picco sul mare e i paesaggi da fiaba. In molti la frequentano nelle mezze stagioni per godere dei paesaggi romantici e della cultura ricca di tradizioni. In realtà, le spiagge cornovagliesi sono interessanti anche durante l’estate se amiamo un mare diverso dal Mediterraneo. Questa regione possiede sia spiagge ventose perfette per il surf, che baie protette in cui fare dei bagni memorabili.

Spettacolo della natura questa spiaggia silenziosa ancora sconosciuta dagli italiani con acque turchesi e animali marini

Oggi parleremo di una spiaggia che prende il nome di Kynance Cove, che si trova nella famosa Penisola di Lizard. Questa baia si raggiunge solo a piedi o in barca ed è famosa per le acque cristalline di colore turchese e la sabbia finissima e dorata. Amata dagli inglesi, durante l’estate è perfetta per nuotare nelle fresche acqua della Manica senza folle rumorose. Sembrerà di essere in un paradiso tropicale, invece saremo a tre ore di automobile da Londra. In questo angolo di paradiso è possibile avvistare animali selvatici, rari da vedere altrove, come le foche, i delfini e le pulcinelle di mare. Dimentichiamoci i litorali affollati da stabilimenti balneari: qui è la natura incontaminata. La baia è protetta dai venti e dalle correnti, quindi è possibile avventurarsi a nuoto o con uno stand up paddle lungo la costa frastagliata.

