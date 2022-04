Chi ama i paesaggi e la natura spesso adora visitare le isole e gli arcipelaghi. In Europa e nel Mondo ci sono decine di isole incontaminate bagnate dal mare e con una natura lussureggiante. Spesso, però, si tende a visitare sempre i soliti posti e ad ignorare quelli meno turistici. Ed è così che luoghi come Ibiza e Mykonos diventano mete del turismo di massa, mentre altri luoghi rimangono sconosciuti e vuoti. Oggi vogliamo parlare di un arcipelago europeo che si trova non lontano da noi e che è praticamente sconosciuto ai più. Spiegheremo perché sembra di essere alle Maldive, ma è a due passi dall’Italia quest’isola ricca di cultura e di paesaggi mozzafiato.

Una zona da conoscere e da visitare

Oggi vogliamo parlare di un arcipelago che si trova in un territorio britannico davvero unico. Con le sue spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina ha fatto innamorare migliaia di viaggiatori. Stiamo parlando delle Isole di Scilly, che si trovano nella regione della Cornovaglia. Queste isole sono scarsamente popolate e si trovano a 45 chilometri dalla costa inglese. Grazie alla natura selvaggia e al mare ricco di vita, sono considerate un parco naturale. Per la loro particolare posizione, queste isole prendono molto sole e rappresentano la regione più calda ed assolata del Paese. Grazie a queste caratteristiche possiamo trovare giardini lussureggianti che accolgono piante subtropicali.

Le isole sono caratterizzate da colori intensi come il blu profondo del mare e il bianco candido delle spiagge sabbiose. Se non fosse per il clima più fresco e la vicinanza con l’Inghilterra, sembrerebbe di essere nell’Oceano Indiano, alle Maldive o alle Seychelles.

Sembra di essere alle Maldive ma è a due passi dall’Italia questa oasi marina di pace e natura selvaggia

Grazie alla presenza di uccelli selvaggi, fondali marini intatti e scarsa presenza umana le Isole Scilly sono diventate una meta turistica di nicchia. Grazie a dei collegamenti aerei è possibile raggiungere in pochi minuti le isole e spendere qualche giorno di relax in mezzo al silenzio e agli animali del luogo. D’estate sarà anche possibile tuffarsi nelle acque limpide e fare snorkeling e avvistare specie protette tra le più rare. I più coraggiosi potranno praticare il windsurf e il surf.

Lettura consigliata

In molti si innamorano di questa capitale europea ricca di musica e attrazioni