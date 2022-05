La bella stagione è iniziata e molti di noi vorrebbero ritornare in forma in vista della prova costume. Se durante l’inverno molti sono pigri e non praticano sport, ora è giunto il momento per ritornare a sudare e ad allenarsi. Alcuni sport sono perfetti da praticare con il caldo e al mare e ci permettono di ottenere un allenamento completo ed efficace. Oggi parleremo di uno sport abbastanza nuovo che sta riscontrando un successo incredibile. Avremo, infatti, addominali di ferro e braccia definite con questo sport di mare semplice e divertentissimo.

Una variante del surf più classico

Se pensiamo agli sport acquatici non può non venirci in mente il surf in tutte le sue varianti, dal windsurf al kitesurf. Tutti questi sport sono molto faticosi e richiedono una tecnica raffinata che si acquisisce in anni di pratica. Sono sport che possono essere costosi sia per l’attrezzatura che per le lezioni necessarie ad imparare. Ma se amiamo gli sport acquatici e il mare, possiamo provare uno sport che ora sta avendo un grandissimo successo.

Stiamo parlando del SUP, o stand up paddle, una variante del surf classico che è più accessibile ai non esperti. Il SUP si pratica con una tavola dura su cui si rimane in piedi. Si rema con una pagaia grazie alla quale si dà anche la direzione di dove vogliamo andare. Questo sport ci permette di spostarci in mare costeggiando la riva e di percorrere distanze notevoli. Pagaiando possiamo raggiungere spiagge nascoste ed irraggiungibili a piedi.

Avremo addominali di ferro e braccia definite se pratichiamo questo sport estivo sempre più amato dalle donne di tutto il Mondo

Ma la bellezza dello stand up paddle non finisce qui. Grazie al movimento fluido e lento che si fa, riusciamo a stimolare l’intera muscolatura e le permettiamo di svilupparsi. Per la posizione eretta ma tesa effettuiamo un lavoro notevole sulla fascia addominale che a lungo andare si tonifica e si definisce. Anche le braccia con l’azione del pagaiare sono stimolate e possono sviluppare un tono davvero incredibile all’altezza del bicipite e del deltoide.

Grazie alla semplicità e alla bellezza di questo sport sempre più donne e ragazze lo praticano, per rimanere in forma e per godere del mare da una prospettiva inedita. Meno traumatico e faticoso di surf e windsurf, il SUP è uno sport completo adatto veramente a tutti.

