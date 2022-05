Uno dei romanzi più famosi e letti della storia è legato alla data di oggi e ha suggerito questi 2 splendidi film assolutamente da non perdere

In molti Paesi del Mondo il 26 maggio è una data ricordata e commemorata. Nel 1940 ebbe infatti luogo la famosissima Battaglia di Dunkerque, in Francia, quando migliaia di soldati inglesi scamparono ai nazisti per essere poi riassegnati ad altre zone di guerra. Avvenimenti che videro il Primo Ministro inglese Churchill grande protagonista e immortalato anche in film di successo da vedere assolutamente. Ma il 26 maggio è collegato anche all’uscita letteraria di un romanzo che quasi tutti noi abbiamo letto. Senza dimenticare i film che l’hanno ispirato e che sono degli imperdibili per i cultori del cinema. Andiamo alla scoperta di questo “evergreen” che potrebbe essere un buon compagno di lettura sotto l’ombrellone.

Una figura leggendaria che attraversa i secoli

Sono davvero poche le figure leggendarie che hanno attraversato la storia attraverso fatti e narrazioni e ancora oggi sono davvero popolari. Ebbene, il mito di Dracula, il più famoso di tutti i vampiri, è una di queste. Uscì nel 1897, a cura del leggendario scrittore Bram Stoker, tra la curiosità generale. In una società ancora legatissima alle tradizioni, soprattutto quelle rigide vittoriane, un romanzo così crudo e moderno poteva apparire una vera e propria scommessa. Eppure probabilmente nemmeno lo stesso lo Stoker avrebbe potuto puntare un solo penny sulla fama eterna che avrebbe poi ottenuto nel Mondo. Impossibile ancora oggi non legare a Dracula il mito per eccellenza delle creature della notte, anche semplicemente alle succhia sangue comuni come le zanzare.

Uno dei romanzi più famosi e imperdibili della storia è legato alla data di oggi e ha suggerito questi 2 film assolutamente da non perdere

Leggere per intero il romanzo di Dracula è davvero un piacere, anzi potrebbe essere il classico libro da rileggere a distanza di poco tempo. Così da farsi travolgere meno dalla suspense e avere più lucidità nella lettura di molti particolari che la prima volta potrebbero esserci sfuggiti. Ufficialmente i film ispirati al mitico vampiro transilvano sarebbero 17. Dal primo uscito nel 1966 fino al “Dracula Untold” del 2014, disponibile su Netflix a Dracula di Bram Stoker del grande regista Coppola, datato 1992 e sempre in visione con l’abbonamento Netflix. Uno dei romanzi più famosi e imperdibili della storia da unire a 2 film spettacolari e molto diversi tra loro. Il Vlad Dracul re e generale nemico dei turchi e il classico vampiro delle tenebre. Tutto all’insegna del piacere di gustarsi una serata davanti alla tv con un film avvincente.

