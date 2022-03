Alle volte il cinema ci riserva davvero delle sorprese incredibili. Come questo film uscito nel 2018 ma appena arrivato in streaming su Netflix. Grazie all’attore protagonista, molto amato dalle donne, catapultato subito al top della classifica. Curioso perché affronta ancora una volta il dualismo USA-Russia, ma questa volta sotto altri aspetti. Suona amaro vedere una possibile alleanza tra le 2 superpotenze proprio adesso che sono ai minimi storici nei loro rapporti diplomatici. Eppure la programmazione di Netflix non poteva certo indovinare cosa sarebbe accaduto in Ucraina.

Ricordiamo infatti che dietro l’arrivo di un film in streaming ci sono mesi di strategie commerciali. Suona ancora più amaro visto che sembrava essersi sopita anche l’abitudine americana di vedere nella Russia l’eterno nemico. Sin dai tempi di Rocky e Rambo. Clamorosamente attuale e pieno di suspence questo film che dura 2 ore ma, piene di ritmo, azione e brio, da vedere con tutta la famiglia.

L’eterno candidato al ruolo di 007

Gerard Butler, attore scozzese salito alla ribalta con 300, è uno dei divi più amati dalle donne. Muscoloso ma intrigante, sexy ma anche intelligente. Con le sue ultime performance cinematografiche che l’hanno visto anche indossare i panni del salvatore del Presidente USA nella saga di “Attacco al potere”. Qui, l’affascinate cinquantenne scozzese, interpreta un comandante di sottomarini dell’esercito americano. “Hunter Killer” è il titolo del film, che rende decisamente la trama: cacciatore assassino. Un Gerard Butler come sempre fuori dalle righe, scontroso, ma determinato che salva il Mondo dalla guerra. Con però una trama a sorpresa e non scontata. L’ennesima prova di valore di questo attore da sempre pronosticato al ruolo di 007, James Bond.

Clamorosamente attuale e pieno di suspence questo imperdibile film appena uscito su Netflix con 2 grandissimi attori tra i protagonisti e 1 Oscar

Prima nemico e poi alleato di Butler ecco il comandante russo interpretato dal solito grande Gary Oldman. Altro attore britannico che si è fatto valere negli ultimi anni a suon di ottime performance. Il premio Oscar 2018, reduce dall’immensa interpretazione di Churchill in “L’ora più buia”, altra pellicola da gustarsi assolutamente e di cui consigliamo la visione. Oldman che ha saputo salire alla ribalta negli ultimi anni anche per le sue interpretazioni nella saga di Harry Potter e in quella di Batman il cavaliere oscuro, in cui faceva il ruolo del commissario Gordon. Eterno alleato dell’eroe di Gotham.

Approfondimento

