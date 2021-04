Parlare di questo film è tutt’ora assolutamente attuale data la recente scomparsa di Filippo d’Inghilterra. “L’ora più buia” ci terrà letteralmente incollati alla poltrona, pur avendo davvero poca azione. Guardando questo splendido film su Netflix e capire perché oggi l’Europa non è più la stessa. Parlando recentemente con un insegnante di storia, la domanda è stata questa: “Se i politici di oggi avessero dovuto affrontare l’invasione di Hitler, cosa avrebbero fatto?”. Lasciamo ai nostri Lettori la risposta, sollevando più di una perplessità al riguardo.

Un film premiato con gli Oscar

Parliamo di un film recente, del 2018, premiato con due premi Oscar: miglior film e migliori trucchi. La storia si incentra sulla nomina di Winston Churchill a Premier britannico, nel momento in cui Hitler invade mezza Europa. Affrontando le difficoltà interne del suo partito, i Conservatori, e degli avversari Laburisti, Churchill si trova a decidere se trattare col dittatore tedesco o cercare di salvare l’intera Europa. Settimane decisive, piene di colpi di scena, a partire dalla famosa ritirata di Dunkirk delle truppe inglesi sul suolo francese. Tra l’altro, soggetto di un altro splendido film a cui rimandiamo per un’altra visione coi fiocchi.

Un istrionico Gary Oldman nelle vesti di Churchill

Premiato giustamente con l’Oscar al miglior attore, Gary Oldman, rigorosamente inglese, nel ruolo del più grande statista di tutti i tempi. L’uomo che, col suo coraggio, per la gran parte degli storici, ha firmato la salvezza dell’intera Europa fino all’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto. Guardando questo splendido film su Netflix e capire perché oggi l’Europa non è più la stessa e non ha più politici di questo spessore. Non possiamo avere la riprova, ma come potrebbe essere l’Europa del Covid 19 con un Churchill protagonista? E, di contro, invece, questi politici odierni, come avrebbero affrontato la Seconda Guerra Mondiale? Un “fanta-quesito” al quale non possiamo rispondere, ma godiamoci almeno questo straordinario film che, nonostante le due ore, vola via leggero.

Approfondimento

