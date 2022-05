Uno dei problemi più snervanti della stagione estiva sono sicuramente le zanzare. Queste, infatti, entrano indisturbate nei nostri spazi interni e, oltre a provocarci delle irritazioni pruriginose, spesso ci tengono svegli con il loro fastidioso ronzio. Per questo motivo oggi spieghiamo come evitarle con un piccolo investimento pratico ed economico che potrebbe veramente svoltarci tutta la bella stagione. È possibile, infatti, dire definitivamente addio a zanzare e ad altri insetti fastidiosi con questa zanzariera low cost facile da installare. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quali sono i suoi pro e contro.

Le soluzioni più in voga di sempre

La strategia più efficace sul lungo periodo è sicuramente la zanzariera tradizionale. Questa però presenta diversi svantaggi. Prima di tutto è parecchio costosa, molto fragile e complicata da pulire. Però allontanare queste ospiti indesiderate diventa veramente difficile senza questa protezione. Infatti, le altre tecniche presenti, come l’utilizzo degli zampironi o di piante particolari, non sono ugualmente efficaci. Per questo motivo oggi proponiamo una soluzione che potrebbe accontentare tutti.

Addio a zanzare e altri insetti fastidiosi grazie a questo dispositivo economico che fa dormire notti tranquille

Stiamo parlando della zanzariera magnetica. A prima vista questa potrebbe sembrare una specie di tenda, i cui due lembi sono tenuti insieme da un magnete. È quindi possibile attraversarla con facilità e avere una chiusura automatica ed ermetica dopo il nostro passaggio. Per utilizzarla è necessario appenderla in corrispondenza di entrate o finestre. Ce ne sono varie tipologie: sia quelle adesive che quelle tenute da fermagli. L’applicazione è relativamente semplice e basta seguire il libretto di istruzioni per installarla correttamente. Inoltre, essendo smontabile, può essere usata solamente durante la stagione estiva e poi messa da parte in ripostiglio per tutto l’inverno. La durata di questo dispositivo si aggira su parecchi anni e quindi è una spesa che può essere ammortizzata poi nel corso del tempo.

Il prezzo e le possibili modifiche da apportare

I prezzi si rivelano molto contenuti. In generale, online e in negozi specializzati si aggirano attorno ai 50 euro. Però le cifre possono variare, dato che sono presenti diversi modelli con differenti misure. Queste però sono standardizzate: potrebbe voler dire che in alcuni casi è necessario modificare l’esemplare scelto in maniera “sartoriale”, ad esempio accorciandone la lunghezza. Infine, l’unico vero svantaggio è che per alcuni potrebbero rivelarsi antiestetiche.

