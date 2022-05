Pancia piatta e fianchi snelli con questi esercizi facili e veloci per una prova bikini da sogno anche a 50 anni

Ora che possiamo rimetterci i costumi e andare in spiaggia, i chili in più del periodo appena passato potrebbero farsi sentire impietosamente. Eppure, non è difficile superare la prova costume con alcuni trucchi che potrebbero permetterci, in maniera veloce ma non sbrigativa, di acquisire massa magra.

L’attività fisica è importante, potrebbe, però, portare i risultati mediocri se non la accompagniamo a una dieta sana e bilanciata che noi italiani conosciamo bene. Eliminare alimenti che gonfiano l’addome è il primo passo. Dovremmo evitare insaccati, cibi fritti e dolciumi durante il periodo dell’allenamento, in modo da far convivere al meglio alimentazione e sport.

In seguito, possiamo continuare a svolgere questi semplici esercizi, creandoci una routine e inserendola tra gli impegni della nostra agenda. Così manterremmo la forma fisica durante tutta l’estate.

Un’alternanza vincente

Ci occuperanno solo 30 minuti al giorno questi esercizi e iniziare non sarà per niente traumatico. Intraprendere un percorso alimentare, invece, potrebbe presentare qualche difficoltà in più. L’aiuto di un nutrizionista potrebbe facilitarci il compito soprattutto per capire come abbinare i cibi per raggiungere il fabbisogno giornaliero con il minor numero di calorie.

Per allenarci possiamo recarci al parco oppure anche in spiaggia. Fare attività all’aperto è sempre consigliato, renderà più semplice il lavoro e questo per diversi motivi. All’aperto abbiamo una migliore ossigenazione dei muscoli, l’apparato respiratorio aumenterebbe le sue prestazione e così le funzioni cardiovascolari. Anche il nostro cervello, accettando meglio lo sforzo, ottiene benessere. In più, facciamo scorta di vitamina D.

L’alternanza che può portarci a ottenere un addome in grado di passare la prova bikini anche a 50 anni, riguarda 2 esercizi semplici e 2 tipi di camminata. Cominciamo con 4 minuti di camminata veloce.

Pancia piatta e fianchi snelli con questi esercizi facili e veloci per una prova bikini da sogno anche a 50 anni

La camminata veloce può essere fatta in modi diversi. In questo caso utilizziamo falcate ampie facendo lavorare a fondo quadricipiti e polpacci. Quindi, fermiamoci e facciamo 1 minuto di jumping jack frontale. In piedi e con le braccia tese in avanti saltiamo divaricando le gambe portando in alto le braccia. Coinvolgeremo tanti muscoli, ma soprattutto gli addominali e tutta la fascia dorsale.

In seguito rimettiamoci in moto e facciamo 4 minuti di corsa blanda. Non dimentichiamoci di respirare correttamente. Infine, l’ultimo esercizio sul posto, distendiamo le mani e andiamo a toccare i palmi con le ginocchia, sollevando alternativamente le gambe. Facciamo l’esercizio per 1 minuto. Ripetiamo la serie per 3 volte e facciamolo tutti i giorni per 4 settimane.

Se fatti con costanza, dunque, avremo pancia piatta e fianchi snelli con questi esercizi facili e veloci. Ottenere facilmente i risultati ci darà la voglia di continuare con questa piccola routine che quest’estate ci farà scendere in spiaggia con il sorriso.

Lettura consigliata

Potremmo tenere sotto controllo i radicali liberi, l’artrite e le cardiopatie con questi infusi ricchi di antiossidanti provenienti dal Sudafrica