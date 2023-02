Unisci il latte a 2 ingredienti per la pelle secca e a 4 contro le rughe: ecco 2 creme formidabili!

Per avere una pelle di viso e corpo perfetta è necessario prendersene cura attraverso un’adeguata beauty routine. Oltre ad avere alcuni comportamenti mirati, infatti, possiamo trattarla attraverso specifici cosmetici da acquistare. In realtà le nostre dispense traboccano di ingredienti benefici per la pelle. Abbiamo dunque l’opportunità di creare delle ottime creme fai da te a basso costo, come queste di cui sveleremo le ricette.

Un problema comune della pelle è la secchezza, con conseguenze estetiche e non solo. Infatti, quando secca la pelle rischia di screpolarsi e irritarsi maggiormente, nonché di provocare fastidiosi pruriti. A causare la secchezza spesso sono le condizioni climatiche, tanto l’aria fredda quanto i raggi del sole. Per evitarla bisognerà idratare la pelle e lo possiamo fare anche in modo naturale. Prima di tutto sarebbe utile bere parecchia acqua quotidianamente, nonché mangiare alimenti che ne siano ricchi. Quindi in particolare frutta e verdura contenenti anche minerali, vitamine a antiossidanti: tutte sostanze che migliorerebbero l’aspetto della cute.

Bisognerebbe invece evitare di fumare, un vizio che influirebbe negativamente anche sulla nostra pelle perché la farebbe invecchiare. Per mantenerla giovane, luminosa, elastica e dal colorito roseo sarà importante anche trattarla con appositi prodotti.

Unisci il latte a 2 ingredienti per la pelle secca per renderla subito più morbida

Per risparmiare e per usare prodotti solo naturali, possiamo preparare in casa i nostri cosmetici servendoci delle ricette della nonna. Specificamente di una per ammorbidire la cute e di un’altra che dovrebbe contrastare la formazione di rughe. Ambedue hanno un ingrediente in comune: il latte, usato già da Cleopatra per la sua azione nutriente. In alternativa potremmo usare anche lo yogurt.

Per il primo cosmetico ci serviranno poi la farina d’avena, che sarebbe emolliente e lenitiva, e un cetriolo, ricco di acqua e dal potere purificante. Inoltre, la consistenza della farina assicura anche l’esfoliazione delle cellule morte. Per prima cosa dovremo frullare il cetriolo e poi filtrare il composto perché ci servirà solo il succo. Mescoliamolo con un paio di cucchiai di latte. Uniamo infine sufficiente farina di avena che addenserà il composto. Stendiamo sulla pelle e lasciamo agire per una decina di minuti, dopo di che risciacquiamo. Evitiamo di farlo con acqua troppo calda perché seccherebbe ulteriormente la pelle. La pelle al tatto risulterà subito più vellutata.

Ricetta di bellezza fai da te contro i segni dell’età

Quanto appena visto finora sarebbe d’aiuto per la salute e l’aspetto della pelle in generale. Tanto è vero che sarebbero buone abitudini anche per combattere le rughe. Possiamo però contare su un’altra crema della nonna che aumenterebbe l’elasticità della pelle e ne rallenterebbe l’invecchiamento. Tra gli ingredienti vi sono i mirtilli, che sarebbero antiossidanti, le mandorle, che conterrebbero vitamina E utile al rinnovo cellulare, e il nutriente miele. Inoltre serviranno nuovamente latte e farina d’avena.

Prendiamo il frullatore e inseriamo un cucchiaio di mirtilli, uno di mandorle sgusciate, uno di farina d’avena, due cucchiai di miele e due di latte. Otterremo un composto da massaggiare sul viso per qualche minuto e poi da risciacquare. Quindi unisci il latte a 2 ingredienti per la pelle secca, aggiungendone altri invece puoi ottenere una crema effetto lifting casalinga. Naturalmente in caso di allergie a uno dei componenti non bisognerà usare queste ricette. Altresì, per evitare irritazioni sarà sempre una buona precauzione provarli su una piccola porzione di pelle.