Come riutilizzare le bustine di tè e tisane scadute in 7 modi: sono preziose in casa e giardino

È da pazzi buttare via le confezioni di tè e tisane scadute! Molti non sanno che valgono oro per le pulizie e il giardinaggio. Prova a riciclare in questi straordinari modi e risolverai molti problemi senza spendere un patrimonio.

Con le basse temperature e il gelo, per molti, è una piacevole abitudine preparare calde tisane e infusi, il pomeriggio o la sera dopo i pasti. Spesso ne acquistiamo in grandi quantità approfittando di particolari offerte o perché attratti dai gusti particolari. Finiamo poi per dimenticarle in fondo alla dispensa, soprattutto quando comincia a fare più caldo e bere un tè caldo non è più così gradevole.

Quando ci sfugge la scadenza, e scopriamo che il prodotto ha superato abbondantemente la data limite, sarebbe meglio non usarlo. Se sono passati mesi, ed addirittura anni, potrebbero comparire muffe o semplicemente si potrebbe perdere l’aroma intenso e l’eventuale efficacia. Prima di gettare via le confezioni definitivamente, però, sarebbe utile sapere che possono servire per altri scopi impensabili.

Come riutilizzare le bustine di tè e tisane scadute: una risorsa utile per diversi scopi

Buttare nell’umido le confezioni bio degli infusi sarebbe un vero spreco, perché valgono oro e sostituiscono perfettamente dei prodotti che usiamo quotidianamente per pulire casa. Non servono solo a profumare armadi e cassetti, ma sono ideali per lucidare a far risplendere i mobili in legno e il parquet, senza rovinarli. Mettiamo le classiche bustine di tè, anche se scadute, in infusione per qualche minuto nell’acqua calda, in una bacinella. Usiamo questo delicato infuso per pulire i mobili con un panno morbido, oppure passiamo il mocio sul pavimento in legno. Potremmo impiegare lo stesso trattamento anche per sgrassare superfici unte o particolarmente sporche, come maniglie, armadi, ante della cucina e perfino l’argenteria.

Le bustine sono anche preziose per lucidare e rimuovere impronte e aloni da specchi e vetri, compreso quello del forno e del microonde. Potremmo versare l’infuso raffreddato all’interno di un pratico contenitore spray, basterà vaporizzare sulle superfici e poi asciugare con un panno in cotone. Pochi sanno poi che le bustine scadute sono utili per eliminare le macchie scure sul fondo del WC. Per farlo tornare bianco splendente lasciamo agire un paio di bustine direttamente nel water per circa un’ora, poi dovremo rimuoverle e pulire la superficie. Le vecchie bustine potrebbero anche essere un valido aiuto per allontanare gli acari della polvere dai tappeti e contemporaneamente profumarli. Versiamo l’interno dei sacchettini direttamente sul tappeto e solo dopo circa 30 minuti eliminiamo le tracce con l’aspirapolvere.

Piante rigogliose

Ecco, quindi, come riutilizzare le bustine di tè e tisane scadute per le pulizie, ma come sfruttarle in terrazzo e giardino? Potremmo beneficiare delle proprietà racchiuse al loro interno per arricchire il terreno e dare nuovo vigore alle nostre piante. Non solo rappresentano un perfetto fertilizzante, ma, se usate con tutto l’involucro, possono trattenere l’acqua nei vasi e garantire un buon drenaggio.