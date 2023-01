Pelle del viso arrossata e sensibile per il freddo? Ecco 4 creme idratanti a meno di 10 euro!

Il freddo è uno dei peggiori nemici della nostra pelle. Non è difficile notare un maggiore rossore e sensibilità, soprattutto nel viso. Infatti, è questa la zona più esposta durante i mesi invernali e, quindi, più aggredita. Non dobbiamo comprare costosi prodotti di bellezza per una pelle morbida e idratata anche in inverno. Ecco 5 creme idratanti a meno di 10 euro che ci proteggeranno dal freddo.

Con il freddo non è difficile avere la pelle più sensibile. Il vento e le basse temperature potrebbero seccare eccessivamente la pelle. Soprattutto la zona del viso, esposta anche durante i mesi invernali, viene aggredita. Noteremo sicuramente la pelle più spenta, sottile e disidratata.

Inoltre, un altro problema che molti di noi affrontano è il rossore. La pelle arrossata è particolarmente sensibile. Per tutte queste ragioni, quando arriva il freddo dobbiamo ricordarci sempre di mettere una crema. Al contrario di quanto si possa pensare, non dovremo spendere un occhio della testa per dei buoni prodotti di bellezza. Ecco 4 creme a meno di 10 euro che renderanno la nostra pelle morbida come quella di un bambino.

Pelle del viso arrossata e sensibile per il freddo? L’acqua di rose ci aiuterà

Contro rossori e pelle secca, una crema economica ma di qualità è sicuramente Skinactive di Garnier. La sua formula contiene anche acqua di rose, ingrediente con proprietà antiossidanti. In questo modo idrateremo la pelle contrastando la secchezza tipica dell’inverno. Inoltre, l’olio di camelia aiuta ad ammorbidirla. La possiamo trovare a meno di 6 euro in profumeria o al supermercato.

La crema di Acqua alle Rose dedicata alle pelli sensibili fa, invece una doppia azione. Infatti, non solo evita rossori e idrata la pelle, ma è anche un’alleata contro le rughe. Infatti, all’interno della sua formula troviamo collagene vegetale, che aiuta a distendere la pelle e proteggerla. Questa crema è adatta ad ogni tipo di pelle grazie ai suoi ingredienti ipoallergenici. Compriamola in profumeria oppure online a meno di 8 euro.

La malva, un’alleata contro la disidratazione

Se abbiamo la pelle del viso arrossata e sensibile per il freddo, proviamo la crema idratante Omnia alle mandorle. Infatti, l’olio di questo ingrediente unito alla malva nutrono in profondità il nostro viso. Ne basta un po’ al mattino e un po’ alla sera per notare un grande differenza nel giro di pochi giorni. Anche questa crema è reperibile online o in profumeria alla modica cifra di 7 euro.

Infine, l’ultima crema della nostra lista ha un’azione idratante davvero incredibile. Si tratta della crema lenitiva di N.A.E., composta da olio di girasole biologico e malva. Ci aiuterà sicuramente a combattere gli arrossamenti causati dal freddo e a proteggere la pelle, nutrendola in profondità. Anche questa crema è disponibile a meno di 10 euro.

Gli ultimi consigli per una pelle del viso sana

Oltre ad applicare le nostre creme preferite, ricordiamoci sempre di seguire una vera e propria routine. Non facciamo pulizie del viso troppo aggressive. Non utilizziamo saponi quando ci laviamo il viso, ma preferiamo un latte detergente. Scegliamo prodotti più delicati anche per struccarci, in modo da non rovinare la pelle.