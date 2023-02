La seduta del 31 gennaio è stata dominata, sia dal punto del guadagno percentuale che dal flusso delle notizie, da Unicredit. Il rialzo che ha accumulato in chiusura di giornata è storico, visto che si è verificato solo qualche decina di volte negli ultimi 30 anni. Eppure sul Ftse Mib c’è un titolo azionario che corre più di Unicredit. Stiamo parlando di Saras, l’ormai indiscussa star del listino milanese dell’ultimo anno. Un titolo che non ha mai impressionato per la singola performance giornaliera, ma che si è mosso in rialzo in modo praticamente continuo.

Sul Ftse Mib c’è un titolo azionario che corre più di Unicredit: verso quali obiettivi si sta muovendo Saras?

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 31 gennaio in rialzo del 6,03% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,592 euro.

Tra le società di Piazza Affari con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro Saras è quella che ha guadagnato di più nell’ultimo anno avendo totalizzato una performance di oltre il 170%. Anche da inizio anno il titolo con una performance di circa il 38% ha lo scettro del migliore precedendo Iveco Group e Unicredit, entrambi con un rialzo di circa il 35%.

L’aspetto, però, che vogliamo evidenziare è quello legato alla rottura della fortissima resistenza in area 1,5542 € registrata in chiusura del 31 gennaio. A questo punto, infatti, le quotazioni potrebbero avere campo libero fino al prossimo obiettivo rialzista in area 2,1 €. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe continuare fino in area 2,62 €.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso in cui le quotazioni dovessero chiudere la seduta sotto area 1,5542 €.

La valutazione del titolo

Qualunque sia il criterio, basato sull’analisi classica dei dati di bilancio, che utilizzi i multipli di mercato, scopriamo che le azioni Saras sono sottovalutate. Di particolare interesse, poi, è il rapporto prezzo su fatturato. Il titolo, infatti, ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,1 volte il suo fatturato. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, mostra che il titolo Saras è sottovalutato di circa il 18%.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti che coprono il titolo hanno un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione del 14% circa.

