Ecco come scegliere gli orecchini giusti in base alla forma del nostro viso e alla lunghezza dei capelli

Gli orecchini sono un accessorio unico che ci permette di valorizzare la nostra bellezza naturale. Che siano punti luce, allungati, preziosi o più economici ci permettono di impreziosire il nostro look, se questo risulta spoglio o semplice. A volte basta indossare un vestito nero e aggiungere un gioiello particolare e bello per essere super alla moda.

Inoltre possono variare a seconda dell’occasione che scegliamo. Più impegnati se c’è quell’occasione particolare, più leggeri se si tratta di andare al lavoro o uscire con le amiche. Forme, dimensioni, trame, colori e dettagli cambiano e cambia anche il nostro aspetto. In ogni caso incorniciano il viso e illuminano lo sguardo, e ci permettono di apparire sempre curate ed eleganti, anche se stiamo andando a fare la spesa.

Attenzione però perché non tutti gli orecchini vanno bene per ciascun volto. Bisogna sceglierli in base ad una serie di caratteristiche per far sì che ci valorizzino. Ecco allora come scegliere gli orecchini giusti in base alla forma del viso e alla lunghezza dei capelli.

Parola d’ordine del viso a trapezio: addolcire

Per i visi quadrati è consigliabile indossare degli orecchini che abbiano delle forme bombate o comunque stondate, ad anello. Questo infatti ci permette di creare un’armonia generale e di ammorbidire i lineamenti che in certi casi possono risultare spigolosi e troppo decisi.

I visi oblunghi o comunque allungati devono preferire degli orecchini grandi, vistosi che abbiano delle forme anche in questo caso arrotondate. In questo modo si possono andare a riempire i vuoti ai lati del viso, ed evitare dei punti vuoti al colpo d’occhio.

Per un viso rotondo sono l’ideale degli orecchini con la forma allungata o dei pendenti. Aiutano a sfinare il viso, allungarlo e definirlo. Meglio se il più possibile lineari e contenuti, le forme squadrate vanno evitate.

La parola d’ordine per un viso a trapezio è: addolcire. Gli orecchini devono essere corti in modo da creare una proporzione generale. I punti luce non troppo piccoli in modo particolare funzionano, perché distolgono l’attenzione dalla forma eccessivamente geometrica del viso.

Se abbiamo un viso a triangolo inverso possiamo optare per degli orecchini ben elaborati, magari a candelabro o a nappa. La forma e la trama devono essere ben articolate in modo da riempire i vuoti della parte inferiore del volto che risulta sempre più scarna.

Bisogna abbinarli anche in base al nostro taglio di capelli.

Se abbiamo dei capelli lunghi e lisci dobbiamo evitare di assecondare ulteriormente questa forma. Optiamo per degli orecchini ad anello anche abbastanza grandi e spessi, o con delle forme arrotondate. Vanno bene anche i modelli chandelier che cercano di dare movimento al contorno del nostro volto.

Se invece portiamo i capelli corti l’ideale è non appiattire troppo il viso. Possiamo optare per dei piccoli anellini con dei pendenti, magari anche più di uno lungo il padiglione auricolare. Oppure quelli che in inglese vengono definiti i earrings jacket. Nel punto di chiusura della farfallina prevedono una composizione extra che si sviluppa spesso in orizzontale.

Se portiamo la coda di cavallo in un’occasione speciale, questa va arricchita con degli orecchini importanti ed elaborati. Se invece si tratta della vita di tutti i giorni basterà illuminarla con qualcosa di piccolo come più orecchini in fila a cerchio, oppure a lobo.