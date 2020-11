Le patate sono sicuramente tra gli alimenti più versatili della nostra tradizione culinaria, possono arricchire qualunque pietanza (buonissime anche nella pasta), e sono tra i piatti più amati anche dai bambini. Non solo, sono anche ricchissime i fibre, vitamine e minerali. Un altro grande vantaggio delle patate è che si possono conservare a lungo senza perdere il loro sapore.

Purtroppo però possono accadere alcuni inconvenienti. Uno dei problemi più diffusi è la gemmazione delle patate, cioè quando si formano dei germogli sulla superficie dei tuberi.

Ma evitare questo inconveniente è in realtà molto semplice, se sappiamo come farlo.

Ecco l’unico metodo infallibile per non far germogliare le patate.

Non teniamole nella plastica

Il segreto sta tutto nel metodo di conservazione. Quando portiamo a casa delle patate acquistate al mercato, per prima cosa è opportuno rimuoverle dal sacchetto di plastica. Riponiamole invece in un sacchetto di carta o di stoffa, che sono materiali molto più traspiranti e impediranno la formazione di muffe o marciume.

Non laviamo le patate prima di metterle via. Questo perché, se sono umide, è molto più facile che germoglino.

Una volta trovato il contenitore adatto di carta o stoffa, bastano pochissimi accorgimenti per conservare le patate anche per mesi. Ecco l’unico metodo infallibile per non far germogliare le patate.

Devono stare al freddo e al buio

Il primo trucco è di conservare le patate al buio. Come tutte le piante, anche i germogli delle patate hanno bisogno di luce per crescere. Tenendo i tuberi al buio, sarà molto più difficile che germoglino. Scegliamo anche un ambiente freddo. Possiamo conservarle anche a meno di 10 gradi, l’importante è che non gelino.

Assolutamente non conserviamo le patate in luoghi dove ci sono sbalzi di temperatura, come ad esempio vicino al fornello. Questo rovinerebbe le nostre patate e le farebbe gemmare molto più in fretta.

Posizioniamole invece in un luogo buio, ben areato e a temperatura bassa e costante.