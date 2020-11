Se c’è un piatto simbolo della tradizione italiana conosciuto in tutto il mondo, questo è sicuramente la pizza. Non c’è piatto più tipico e più apprezzato in Italia, e la pizza è uno dei più grandi orgogli della nostra ricchissima tradizione culinaria.

Ma forse non tutti sanno che in realtà la pizza non è nata qui da noi. Esiste una ricetta molto antecedente alla tipica pizza margherita. Questa ricetta tradizionale viene considerata la pizza più antica del mondo.

Già nei tempi antichi si producevano focacce o schiacciate cotte al forno e guarnite, che assomigliavano molto alla pizza. Ovviamente erano senza pomodoro, che è giunto in Europa solo dopo la scoperta dell’America.

Ma fu solo qualche secolo fa che si cominciarono a produrre delle vere e proprie pizze. La più antica viene dalle isole Cicladi (ideali per le vacanze), in Grecia, e si chiama “ladenia”. La ricetta della pizza più antica del mondo è semplicissima, e possiamo crearla tutti in casa.

Vediamo come si cucina.

Ingredienti per l’impasto

a) 500 gr di farina

b) 250 ml di acqua

c) 10 gr di lievito secco

d) 1 cucchiaino di zucchero

e) 50 ml di olio di oliva

f) 1 cucchiaino di origano

g) sale q.b.

h) pepe a piacere

Ingredienti per guarnire

a) 3 pomodori rossi molto maturi

b) una cipolla rossa

d) uno spicchio d’aglio

e) 1 cucchiaino di origano

f) una manciata di spinaci crudi

g) 50 ml di olio

La ricetta della pizza più antica del mondo è semplicissima, e possiamo crearla tutti in casa

Il procedimento è velocissimo: in una ciotola capiente mischiamo farina, lievito, acqua, olio, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di origano, sale a piacimento, e pepe se lo gradiamo. Impastiamo energicamente, poi lasciamo riposare l’impasto coperto in un luogo caldo per almeno un’ora.

Nel frattempo mettiamo in una ciotola i pomodori tagliati a cubetti, la cipolla affettata a rondelle, uno spicchio d’aglio tagliato sottile, un cucchiaino di origano e 50 ml di olio. Saliamo e mischiamo bene gli ingredienti.

Trascorsa un’ora, stendiamo il nostro impasto su una teglia ben oliata. Cospargiamo la nostra ladenia con il misto di pomodori e altri condimenti, e inforniamo a 180º per un’ora. A fine cottura, aggiungiamo gli spinaci crudi e un filo d’olio.

Buon appetito!