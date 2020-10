Pasta con patate, fagiolini e pesto. Ricetta semplicissima e veloce

Ingredienti per un piatto speciale. Poche ricette sono più conosciute e più amate, dagli italiani, della famosissima pasta al pesto. Dalle trofie, alle penne, agli spaghetti, alle orecchiette, il pesto è un condimento perfetto per qualsiasi formato di pasta. Tipico della tradizione ligure, si tratta di un condimento a base di basilico, pinoli, aglio, formaggio e olio d’oliva. Oggi viene venduto in mille varianti, da quella senza aglio per i palati più delicati, a quella vegana per chi non mangia il formaggio.

La pasta al pesto è uno dei piatti più semplici da preparare in assoluto, ma lo sapevi che esiste un’ottima variante del famoso piatto ligure, semplicissima e veloce? Si tratta della pasta con patate, fagiolini e pesto. Vediamo come prepararla.

Ingredienti per due persone:

200 gr di pasta corta;

un vasetto di pesto;

2 patate di medie dimensioni;

una manciata di fagiolini piccoli;

olio di oliva q.b;

sale grosso q.b.

Semplicissimo trucco per una pasta perfetta

Ecco il procedimento per preparare la pasta con patate, fagiolini e pesto. Sbucciamo, laviamo e tagliamo le patate in cubetti piuttosto piccoli. Laviamo e tagliamo o fagiolini in tocchetti. Sono preferibili i fagiolini piccoli e non troppo fibrosi. Mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Quando l’acqua bolle, buttiamo in pentola la pasta, le patate tagliate a cubetti e i fagiolini. Sì, avete capito bene: tutti insieme! In questo modo la pasta acquisterà il sapore delle patate e dei fagiolini, e il nostro piatto sarà molto più cremoso e corposo.

Quando la pasta sarà cotta, la maggior parte dei cubetti di patate sarà molto morbida o addirittura sciolta. Non temete! È proprio questa cremina di patate a rendere il nostro piatto così prelibato. Scolate il contenuto della pentola con un colapasta dai buchi non troppo grossi. Aggiungete il pesto e un filo d’olio di oliva per dare più sapore al nostro piatto, e servite. Buon appetito!