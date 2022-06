Se c’è tanto caldo ecco che mare, lago e piscina hanno la meglio sul dove andare. Ma se il clima è abbastanza mite, perché non organizzare una gita fuori porta? Spesso accade anche di avere dei dubbi se abbiamo dei figli piccoli. In questo caso mare e piscina trionfano sempre. Ma, soprattutto i maschietti apprezzano le visite ai castelli e ai borghi fortificati, pieni di storia e di torri. Magari, anche con qualche museo delle armi a condire il tutto. Proprio il borgo che vedremo oggi è consigliato per le famiglie con bambini che abbiano voglia di riscoprire la storia attraverso mura e castelli. Ma con un importante salto nei prodotti tipici della tavola, per la gioia di papà.

Il luogo del vino e dei bambini

Unico col suo castello a forma di stella questo borgo pluripremiato che farà la gioia di grandi e piccini. Curioso come un prestigioso sito inglese di viaggi abbia inserito Gavi, Bandiera Arancione del TCI, come un borgo adatto ai bambini e agli amanti del vino. Detta così potrebbe sembrare una stranezza, invece è una delle caratteristiche di questa località amena in provincia di Alessandria. Perché il bellissimo forte che domina la scena, con la sua caratteristica forma a stella è meta di gite e uscite scolastiche. Mentre, tutti i vigneti attorno producono un vinello eccezionale, molto amato dai papà. Proprio all’interno del forte ecco una collezione di armi e bombarde, per la gioia dei visitatori più piccoli, oltre a delle ricostruzioni storiche davvero interessanti.

Unico col suo castello a forma di stella questo borgo pluripremiato e circondato dalle sue viti pregiate con infinite sorprese enogastronomiche

Il castello originale di Gavi nasce nel Medioevo, ma furono i Genovesi a ristrutturarlo, dandogli la forma attuale a cavallo tra il 1500 e il 1600. Già i romani avevano intuito la posizione strategica di questa zona, edificando una fortificazione lungo l’antica Via Postumia. L’unione ideale tra la Pianura Padana e il Mar Ligure e Tirreno. Ma, oltre al meraviglioso Cortese di Gavi DOC, da queste parti è possibile assaggiare salumi, ravioli e amaretti di eccelsa qualità.

Lettura consigliata

Piaceva tantissimo a D’Annunzio e ispirò il grande Wagner questo piccolo paradiso tutto italiano che ricorda il leggendario Ultimo dei Mohicani