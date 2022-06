Quali bevande dissetanti al massimo e piene di salute e benessere berremo al sole quest’estate, sotto l’ombrellone ma anche come aperitivo

Una delle esigenze che si avverte più forte in estate è quella di dissetarsi. Tuttavia, bisogna stare bene attenti a ciò che si beve, perché molte bibite sono ricche di gas e zucchero. Quindi, pur di dissetarci, potremmo mettere in pericolo la nostra salute e la nostra linea. Il giusto connubio è, dunque, scegliere qualcosa che disseti ma che sia anche salutare. Alcune bevande si possono preparare tranquillamente in casa, senza dover necessariamente andare ad acquistarle. Il tutto, in modo da poter avere il pieno controllo su ciò che si consuma.

Tuttavia, è anche vero che l’industria alimentare ha iniziato ad adeguarsi ai nuovi trend, basandosi sulle scelte dei consumatori. Pertanto, cercano di puntare sul gusto ma anche sulla salute, introducendo bibite contenenti, sempre di più, vitamine e minerali. Poi si pubblicizzano quelle ricche di antiossidanti, di probiotici e chi più ne ha più ne metta! Si pensi anche a quegli alimenti che vanno sotto il nome di super food, come mirtilli, ribes, more, melograno.

Bevande estive da preparare a casa

A parte le etichette e le tendenze, una buona soluzione sarebbe quella di preparare a casa le nostre bibite salutari. Sì, perché il rischio dei prodotti industriali potrebbe essere quello di contenere bassissime quantità del prodotto “salutare”, al solo scopo di attirare l’attenzione. Quindi, l’unica via di uscita per evitare di farsi ingannare dalla pubblicità, è leggere sempre le etichette. Si cominci col dire che la bevanda migliore, per dissertarsi al massimo e mantenere la linea, rimane l’acqua. Tuttavia, per variare, regalandoci delle alternative e un po’ di gusto, possiamo preparare anche degli smoothies.

Essi, a differenza dei frullati e dei frappè, non contengono né il latte né il gelato, ma solo acqua e frutta. Se si vuole, si può aggiungere, a seconda dei gusti, anche un po’ di zucchero di canna integrale o miele. Oppure, si possono unire yogurt, latte vegetale o di cocco, come varianti. Tra le bevande al massimo dissetanti e piene di salute abbiamo anche gli estratti. Questi, a differenza dei primi, sono più leggeri e presentano il vantaggio di contenere più vitamine e sali minerali. Vediamo come prepararli.

Quali bevande dissetanti al massimo e piene di salute e benessere berremo al sole quest’estate, sotto l’ombrellone ma anche come aperitivo

Per preparare gli estratti serve un estrattore, che consente di separare le fibre dalla bevanda finale. Si possono utilizzare una molteplicità di ingredienti tra cui: rapa rossa, carota, arancia, limone, menta e mela. Il bello è che potremo utilizzare tutta la frutta e verdura che vogliamo, realizzando bevande al massimo dissetanti e salutari. Una di quelle più di moda nell’ultimo periodo è l’acqua aromatizzata all’anguria e menta, facile e veloce da preparare. Basta riporre in frigo l’acqua, immergendovi anguria e menta, facendola riposare dalle 3 alle 12 ore e il gioco è fatto. Ecco quali bevande dissetanti al massimo e piene di salute potremo preparare quest’estate.

