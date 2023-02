Unghie straordinarie con questi colori di smalto eleganti e semplici perfetti per cerimonie

Le favolose tendenze invernali per avere unghie glamour da Vip con colori raffinati e chic. Scopriamo come essere eleganti ad una cerimonia e sfoggiare mani bellissime, senza fare la classica french manicure.

Avere mani curate e perfette è l’obiettivo di molte donne e non solo per isolate occasioni. Mantenere delle unghie impeccabili dovrebbe far parte della quotidianità, anche se decorate in modo semplice e non troppo appariscente. Non tutti, infatti, amano colori particolarmente sgargianti e preferiscono optare per nuances che donano un aspetto più naturale. Per fortuna esistono tantissime tendenze che riguardano la nail art e non è necessario decorare con molti elementi per rendere le nostre mani favolose.

Anche la lunghezza delle unghie può variare in base alle esigenze ed alla forma delle dita, corte, medie o lunghe, l’importante è che siano ben limate, pulite, sane e senza pellicine attorno. Grazie all’uso di basi rinforzanti, smalti e top sarà facile avere un risultato eccellente.

Unghie straordinarie con questi colori di smalto eleganti da applicare per eventi speciali

Se durante la settimana possiamo sbizzarrirci sulla scelta dei colori, per le occasioni più speciali, come matrimoni, o altre cerimonie, dovremo fare più attenzione. Soprattutto nel caso in cui indossassimo un outfit colorato, sarebbe consigliabile optare per smalti meno appariscenti, come la classica french, in gel, con colori nude. Ma non tutti i tipi di mani e unghie sono adatti per questo genere di manicure e potrebbe essere uno stile che non incontra i nostri gusti. In alternativa, molto simile è il “baby boomer”, ovvero una versione con sfumatura degradè su base rosa, che evita linee troppo nette e decise. Le colorazioni neutre e color carne rimangono un must anche per questa stagione e sono ideali per eventi eleganti, qualsiasi sia la lunghezza delle unghie.

Tutte le tinte che si ispirano al colore della neve, latte e della luna sono di grande tendenza e danno un effetto raffinato e sofisticato. Tra le opzioni ci sono smalti più coprenti, trasparenti, opachi e particolarmente lucidi e luminosi, per dare un tocco di luce alle mani. Unghie straordinarie con questi colori di smalto eleganti che si adattano a qualsiasi look da cerimonia, nonostante la loro semplicità. Le tonalità che ricordano il chiaro di luna hanno una finitura perlata e lucida romantica, che si può definire con un top coat brillante finale.

Alcune decorazioni più particolari

Non solo chiaro, possiamo realizzare l’effetto con colori pastello o più scuri impreziositi con brillantini. Se invece vogliamo sfoggiare qualcosa di più eccentrico basterà applicare, su base rosa neutro, dei glitter su tutta la superficie, sulla lunetta, o alla base. Potremmo fare delle eleganti linee verticali color oro o argento, oppure applicare delle piccole pietre colorate.