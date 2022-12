Unghie belle e d’effetto con 4 manicure spettacolari e chic da diva che non passano inosservate

Per le feste scegliamo queste manicure invernali eleganti e luccicanti che valorizzeranno anche mani corte e tozze. Scopriamo quali sono i più particolari colori di smalto e i dettagli luminosi per essere uniche e speciali.

Per immergerci in pieno nell’atmosfera natalizia non basta dedicarsi alle decorazioni fantasiose ed originali di casa, ma anche impreziosire il look. Oltre a puntare ad uno stile particolare, alla moda, elegante ma sempre confortevole, non dovremo trascurare i dettagli, come lo smalto per le unghie. Prima di applicare i colori più trendy e gettonati, però, curiamo a dovere le mani per non sfigurare ed avere la pelle liscia e morbida. Quindi utilizziamo saponi delicati e idratanti, creme nutrienti e qualche rimedio naturale della nonna. Sembrerebbero adatti a contrastare le screpolature olio di mandorla e calendula, oppure gel di aloe e purea di avocado.

Avere unghie belle e d’effetto con 4 manicure alla moda perfette per le feste natalizie

Dopo aver idratato la pelle, ed eliminato le cuticole e pellicine, completiamo l’outfit delle feste con semplici e spettacolari manicure da star. Per dare un tocco di luminosità stendiamo uno smalto base rinforzante, poi applichiamo il colore verde smeraldo e successivamente dei glitter argentati o dorati. Uno stile che spopola e che si adatta a tutti i tipi di mani, anche quelle tozze, optando per unghie a forma di mandorla. Un altro modo per impreziosire le unghie corte o lunghe è scegliere un’elegante e sofisticata french manicure con effetto luccicante e chic. Su una base nude neutra incolliamo le lunette adatte per poi stendere sulle punte uno smalto oro o silver.

Conferisce poi un aspetto curato e prezioso alle mani la nail art composta da smalto rosso natalizio e punti luce Swarovski. Il colore rouge non passerà mai di moda, ma a renderlo ancora più speciale saranno questi punti luminosi da incollare solo su alcune unghie, creando delle linee verticali. L’ultima manicure che potremmo fare da soli per valorizzare ogni tipo di unghie è con smalto perlato ed uno strato di paillettes scintillanti. In questo caso potremmo scegliere uno smalto accattivante color malva o berry e poi decorare con gli sparkle argentati di varie dimensioni, faremo sicuramente un figurone.

Le vitamine e i minerali per rinforzare le unghie

Per essere al top ed avere unghie belle e d’effetto con 4 manicure straordinarie, prima rinforziamole con vitamine e minerali. Se tendono a sfaldarsi e rompersi, oltre a lozioni e creme, potremmo averle più belle se assumessimo alimenti ricchi di vitamina B8, o biotina. In particolare, questa sostanza si trova in latte, formaggio, fegato, tuorlo, verdure e funghi. Anche il silicio potrebbe aiutare a rinforzare unghie e capelli fragili e si trova in avena, barbabietola, cereali integrali, radici ed erbe.