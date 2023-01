Avere unghie curate e perfette è l’obiettivo di molte donne, che amano abbellirle con smalti colorati e alla moda. Per evitare di rovinarle, con i lavori domestici e il contatto con prodotti di pulizia, la soluzione è ricorrere alla ricostruzione o altre tecniche. Scopriamo quali sono le alterative, le differenze e i costi dei vari trattamenti

Cosa scegliere tra semipermanente e ricostruzione gel o acrilico? Unghie al top a prezzi bassi

Andare periodicamente dall’estetista è una coccola che molte donne si concedono per sentirsi più femminili e curare il proprio aspetto. Per avere maggiora fiducia in se stessi ci affidiamo spesso alle cure di bellezza, per avere piedi e mani al top, applicando uno smalto di tendenza. Un piccolo dettaglio che può fare la differenza e completare un look semplice e casual in pochi minuti. Rivolgerci alla professionalità di un’estetista ci permette di non commettere ingenui sbagli di sbavatura, perché non tutte sono brave e precise nei vari passaggi. Può essere conveniente applicare quelli a lunga durata, che non scoloriscono e rimangono lucidi per settimane, nonostante il contatto con acqua e prodotti per la pulizia della casa. Esistono varie tecniche che potremmo richiedere, ognuna con precise caratteristiche e costi.

Le principali tecniche e i costi: cosa scegliere tra semipermanente e ricostruzione gel o acrilico

I principali trattamenti, per avere delle unghie da favola, sono 2: lo smalto semipermanente e la ricostruzione. Quest’ultima, poi, può essere effettuata con varie tecniche, ovvero in acrilico, gel e acrygel. La differenza sostanziale con un semipermanente è che la ricostruzione permette di ridare nuova forma e consistenza all’unghia, l’applicazione generalmente dura molto, anche un mese. Attraverso le differenti tecniche si sovrappone uno strato del materiale sopra l’unghia ed è possibile anche sceglierne la lunghezza.

Nonostante i risultati siano quasi identici, se scegliamo la tecnica con il gel potremmo spendere meno di 80 € se non richiediamo particolari decorazioni. Il gel si solidifica sotto particolari lampade led o UV, al contrario della ricostruzione in acrilico. Si lavora direttamente sull’unghia naturale, è più resistente e leggero, grazie al materiale molto duro, che si rimuove con un impacco di acetone. Ha un odore più intenso ma è ideale per chi desidera una lunghissima durata. Il prezzo potrebbe essere inferiore, rispetto al gel, perché non prevede l’uso delle lampade e si asciuga all’aria. Ancora più economico è il trattamento con acrygel, un mix tra gel e acrilico, facile da lavorare e applicare, leggero e morbido, ha una durata superiore. Ci vuole meno tempo per modellare la forma e per ottenere unghie più naturali, da urlo, e si asciugano con la lampada adatta.

Un trattamento semplice e veloce

Non c’è dubbio che se vogliamo spendere meno, intorno ai 30 €, e non perdere tempo dall’estetista, la soluzione è applicare uno smalto semipermanente. Veloce da stendere, pratico e meno invasivo delle altre tecniche, è il metodo più diffuso. Dura più di un normale smalto ma meno della ricostruzione, più di 15 giorni, si applica prima una base, dopo un top sigillante e si asciuga con una lampada. Una via di mezzo e un compromesso perfetto per mani da favola. Cosa scegliere tra semipermanente e ricostruzione gel o acrilico? La decisione finale dipenderà dalle nostre esigenze, da quanto vogliamo spendere e dal tipo di unghie che abbiamo.