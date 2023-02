Cerchi uno stipendio e un lavoro fisso a due passi da casa? Queste 8 Province assumono laureati e diplomati

Tra i concorsi degli Enti locali, anche quelli delle Province sono una buona occasione per lavorare nella P.A. a poca distanza dal proprio domicilio per chi risiede nei paraggi dell’Ente in questione.

Presentiamo una panoramica di bandi ancora aperti indetti dalle Province (oltre ai concorsi alle Regioni). Ci soffermeremo sugli elementi chiave, iniziando dalle selezioni prossime alla scadenza. Quindi se cerchi uno stipendio e un lavoro fisso a due passi da casa valuta quanto segue.

I bandi prossimi alla scadenza

La G.U. n. 3 del 13 gennaio riporta l’estratto della Provincia di Pesaro e Urbino. Si ricerca un funzionario per l’area tecnica, manutentiva e in materia ambientale, cat. D. L’assunzione è a tempo indeterminato e le domande vanno fatte entro il 12 febbraio.

La Gazzetta n. 5 del 20 gennaio annuncia le nuove selezioni alle Province di Chieti e Mantova (scadono tutti il 19 del mese). I 3 bandi della Provincia abruzzese riguardano la formazione di 3 elenchi distinti di idonei per la copertura di posti per vari enti. Si tratta di istruttori (direttivi e non) tecnici e amministrativi contabili, di categoria D e C, e di istruttori di polizia locale cat. C.

La Provincia lombarda seleziona invece un dirigente per il mercato del lavoro.

Cerchi uno stipendio e un lavoro fisso a due passi da casa? Considera questi bandi ancora aperti

La G.U. n. 7 del 27 gennaio riporta gli estratti riguardanti le Province di:

Belluno , per la copertura di 2 specialisti più 1 istruttore amministrativo-contabile rispettivamente di cat. D e C. I bandi scadono il 6 marzo;

, per la rispettivamente di cat. D e C. I bandi scadono il 6 marzo; Brescia , per l’ aggiornamento 2023 della lista di istruttori tecnici (cat. C) idonei (il bando scade il 27);

, per l’ (cat. C) idonei (il bando scade il 27); Pesaro e Urbino, per la formazione di una graduatoria di funzionari tecnici-ingegneri o architetti di cat. D a tempo determinato. Il bando scade il 26 (mentre scade il 23 quello per 216 posti in Veneto).

I posti disponibili alle Province per laureati e diplomati

La G.U. del 31 gennaio riporta gli estratti delle Province di Lecce e Savona.

In Salento si sono riaperti i termini (15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) delle selezioni per la formazione di elenchi di idonei di cat. C e D. Si tratta di vari profili, ossia architetti, geologi, ingegneri, amministrativi-contabili e agenti di polizia locale.

Il concorso dell’Ente ligure, invece, mira alla formazione di un elenco di idonei in ambito amministrativo finanziario (cat. D). Le domande vanno fatte entro il 2 marzo.

Il nuovo bando della Provincia di Pesaro e Urbino (G.U. del 3 febbraio) riguarda invece la ricerca i 5 istruttori amministrativi di cat. C. Due posti sono riservati ai volontari militari e i termini di candidatura sono per il 5 marzo.

La Gazzetta n. 10 del 7 febbraio riporta gli estratti di 3 bandi, 1 della Provincia di Lucca e 2 quella di Pesaro e Urbino. Nel 1° caso si cercano 4 addetti stradali (1 posto riservato ai volontari FF.AA.) specializzati in servizi tecnici e di cat. B3. Nel 2°, invece, 2 funzionari di area informatica e 2 in quella tecnica, manutentiva e attività produttive, tutti di cat. D.

Le istanze dovranno pervenire entro il 24 febbraio nel 1° caso, il 9 marzo nel 2°.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale presso il portale dell’Ente interessato e di proprio interesse per gli opportuni dettagli.