Unghie sempre impeccabili: ecco la tecnica per camuffare la ricrescita e far durare più a lungo gel e semipermanente

Corte, lunghe, extra, colori accesi o delicati. Negli ultimi anni la nail art è stata sempre più protagonista. Un mondo in continua evoluzione che cambia in base alle stagioni. Ma vuoi avere una manicure sempre perfetta? Scopriamo insieme questa tecnica che ci permetterà di sfoggiare unghie curate e ordinate più a lungo.

Chi ama avere le mani perfette ed impeccabili, di certo sarà sempre informato sulle ultime novità in fatto di manicure.

Negli ultimi anni, proprio come accade per il mondo del beauty, anche la nail art sta attraversando il suo momento di evoluzione e trasformazione.

Le mani sono una sorta di bigliettino da visita, perciò è importante averle sempre in ottime condizioni.

Come prendersi cura delle mani

La pelle delle mani è maggiormente esposta agli agenti atmosferici (freddo, vento, sole, ecc.) e anche alle sostante irritanti, come ad esempio i detersivi chimici. Inoltre, con l’invecchiamento tende a perdere la normale elasticità.

Sono tantissimi i modi per prenderci cura delle mani. Possiamo utilizzare le classiche creme reperibili in farmacia o profumeria, oppure affidarci all’olio di cocco per un risultato idratante e lenitivo.

Non dimentichiamo il burro di karité, dalle proprietà nutrienti e il classico olio di oliva per rendere la pelle liscia e luminosa.

Per unghie sempre impeccabili, prova questa tecnica che viene da lontano

Negli ultimi anni la nail art sta davvero spopolando. Non si tratta solo di applicare lo smalto, ma è una vera e propria arte che unisce insieme la decorazione e la cura dell’unghia.

Disegni di vario genere, glitter, cristalli, french classica o colorata, ecc. Queste sono solo alcune delle tendenze che vedremo in primavera.

Oltre a scegliere lo smalto che ci piace dobbiamo anche capire la forma dell’unghia che più valorizza la mano e la rende affusolata.

Ma sai che c’è un modo che ti permette di far durare lo smalto molto più a lungo?

Questa tecnica prende il nome di manicure russa o dry manicure. Ti spiego di che cosa si tratta.

I passaggi fondamentali

Durante la manicure tradizionale, le dita vengono immerse nell’acqua per ammorbidire le cuticole e rendere più facile la loro rimozione.

La manicure russa invece, non ha bisogno né di acqua e né di oli. Ma lo strumento basilare è la fresa elettrica. Le punte di questo attrezzo ci permettono di lavorare sulle cuticole, che vengono completamente eliminate. Così si rende l’unghia più ampia e guadagna qualche millimetro.

Durante la fase di ammollo (manicure tradizionale) l’unghia assorbe troppa acqua. Non avendo il tempo necessario per asciugarsi per bene, dopo la stesura dello smalto, si potrebbero creare delle crepe che compromettono la sua tenuta.

Con la manicure russa invece, il semipermanente o il gel saranno molto più resistenti, dureranno più a lungo e avremo unghie sempre impeccabili.

Ma facciamo attenzione, la fresa elettrica deve essere maneggiata da un esperto. Quindi lasciamo compiere questo lavoro ad un professionista del settore.