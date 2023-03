Le scarpe favolose da indossare in primavera. Ecco 2 modelli top da mettere con jeans e vestiti eleganti

Le scarpe sono una vera ossessione per molte donne. Non possiamo proprio fare a meno di comprarle. Vediamo allora quali sono i modelli da avere assolutamente in primavera e come abbinarli.

I colori chiari e i vestiti leggeri già esposti nelle vetrine dei negozi, ci ricordano che la primavera è alle porte. In questo periodo di transizione, quindi, si comincia a pensare non solo al cambio di stagione, ma anche a rinnovare il guardaroba. È il momento di andare alla ricerca di nuovi capi di abbigliamento.

Si è appena conclusa la settimana della moda a Milano. Questo evento internazionale ci ha dato la possibilità di dare un’occhiata alle sfilate dei brand più importanti.

Non solo vestiti, borse e accessori, ma anche le scarpe sono state le protagoniste delle passerelle. Nuovi modelli, grandi ritorni e la conferma dei classici di sempre. Le calzature hanno un solo obiettivo: quello di attirare l’attenzione.

Le scarpe favolose da indossare in primavera: 2 modelli da avere assolutamente

Molte di noi hanno sempre desiderato una cabina armadio piena zeppa di scarpe. Proprio come quella di Carrie Bradshaw in Sex and the City.

Calzature di tutti i tipi. Comode, bassissime oppure con un tacco vertiginoso da usare come arma di seduzione. Insomma, ad un nuovo paio di scarpe non si riesce mai a dire di no.

Ma vuoi sapere quali calzature saranno di moda in primavera?

Tra i modelli di shoes, troveremo sicuramente due grandi classici che non passano mai di moda, ma che si rinnovano ogni anno. Parliamo dei mocassini e delle ballerine. Due calzature comodissime, ma anche eleganti, versatili e che non ci faranno rimpiangere i tacchi.

Da indossare tutto l’anno

I mocassini sono un tipo di calzatura priva di lacci. Per la primavera mettiamo da parte quelli classici in pelle nera, per fare spazio a modelli colorati e unici.

Le nuove tendenze mixano forme moderne e nuovi materiali. Tra i modelli più gettonati ci saranno i mocassini con platform. Una suola rialzata in gomma che ci permetterà di guadagnare qualche centimetro. Una scarpa pratica, comoda ma molto trendy.

Da comprare assolutamente anche quelli con la punta stretta e affusolata. Nuovi colori e materiali particolari saranno i protagonisti: tonalità pastello, nuance più vivaci, pelle e vernice.

Come abbinare i mocassini? Queste calzature sono molto versatili. Sono perfette per un look da giorno (con jeans, gonna corta, pantaloncini). Ma possono essere abbinate anche ad un outfit più elegante.

Comode ma molto glamour

Le ballerine sono le scarpe favolose da indossare in primavera.

Sono definite le calzature bon ton per eccellenza, ma che sanno esattamente come stupire. Di raso, in pelle o tessuto, con la punta affusolata o tonda. Ne avremo per tutte le esigenze.

Non solo in bianco e nero, ma i colori delle ballerine spazieranno tra tonalità accese e quelle più eleganti. Da avere assolutamente è il modello con i lacci che si annodano alla caviglia.

Proprio come i mocassini, anche le ballerine sono scarpe molto versatili e che si abbinano a qualunque tipo di outfit.