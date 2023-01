Scopri la forma delle unghie che si adatta alle tue mani. Semplici regole per risparmiare i soldi dell’estetista

Per avere delle mani sempre perfette e al top dobbiamo curare necessariamente anche le unghie. Capire la forma che ci valorizza è un gioco da ragazzi con questi semplici consigli. Vediamo come limarle.

Le unghie, come le mani, sono una parte del corpo sempre in vista. Muovendosi attirano l’attenzione e sono una sorta di bigliettino da visita. Ecco perché è importante prendersene cura costantemente.

Non solo con creme o impacchi, ma anche l’alimentazione potrebbe contribuire a rendere l’unghia sana e forte. Infatti dovremmo cercare di portare sempre in tavola alimenti ricchi di calcio, ferro e vitamine.

Rimedi della nonna per nutrire le unghie

Per curare mani e unghie possiamo affidarci ad un centro estetico oppure occuparcene direttamente in casa.

Ad esempio, l’olio di oliva è un ottimo rimedio naturale. Grazie alle sue proprietà benefiche, protegge e nutre la lamina ungueale. Applichiamolo sull’unghia e massaggiamo delicatamente. Ma anche l’olio di ricino ha importanti proprietà rigeneranti e ricostituenti.

Sapete che possiamo creare un mix tra i due prodotti? Inseriamoli in una boccettina, quella di uno smalto vuoto andrà benissimo, per creare un composto davvero eccezionale. Un trattamento idratante da utilizzare ogni sera.

Scopri la forma delle unghie che si adatta maggiormente e valorizza la bellezza delle tue mani

Per essere sempre in ordine, oltre a creme ed impacchi, è importante capire qual è la forma dell’unghia che più valorizza la silhouette della nostra mano.

Se siamo del team “manicure fai da te in casa”, allora dobbiamo seguire necessariamente queste semplici regole.

In effetti, una forma sbagliata potrebbe risultare davvero esagerata oppure rendere la mano troppo tozza.

Per chi possiede già delle mani lunghe e affusolate, la forma quadrata è quella più adatta. Molto utilizzata dalle amanti della nail art, è una forma geometrica che spesso viene ricostruita con il gel. Facciamo attenzione agli angoli molto delicati.

La forma ovale è elegante e femminile. Perfetta per chi ha le mani piccole e un po’ paffute. Una nail art semplice le renderà ancora più delicate e naturali.

Alcune forme bizzarre

Scopri la forma delle unghie che si adatta perfettamente alle tue mani e che ti renderà ancora più bella.

Le unghie squoval hanno un aspetto squadrato ma con degli angoli ingentiliti. Una forma perfetta per chi ha delle mani non proprio affusolate. Mettiamola in risalto con degli smalti glitterati o metallizzati.

Per chi ha delle dita corte, invece, la forma a mandorla è la più azzeccata.

Chi ama apparire ed essere esagerata non può lasciarsi sfuggire la forma a stiletto. Un’unghia molto appuntita che non passerà di certo inosservata.

Molto richiesta è anche la forma a ballerina. Una sorta di stiletto con la punta tagliata adatta a tutti i tipi di mano.

Infine dobbiamo anche citare la forma più classica, quella che segue perfettamente la linea del nostro dito. Una forma molto naturale, perfetta per chi non ama le unghie lunghe.

Semplice, elegante, raffinata e adatta a tutti. Valorizziamo queste unghie con uno smalto dai colori molto tenui oppure con una tonalità completamente scura, come il nero.