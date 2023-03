Meglio l’iPhone 14 Pro o il Samsung Galaxy s32? La risposta è sorprendente e ti aprirà gli occhi

Scegliere i cellulari di ultima generazione non è facile. È necessario conoscere le caratteristiche tecniche e i prezzi migliori, sono veri e propri investimenti che dovranno pagare negli anni successivi. Vediamo cosa fare con un esempio tra prodotti top.

Quale smartphone scegliere per spendere meno possibile e avere tra le mani un vero gioiello? 2 tra quelli più venduti ma anche tra i più desiderati vengono da Apple e Samsung. L’iPhone è un vero sogno per chi ama gli smartphone e le tecnologie e le utilizza per studiare, lavorare o divertirsi nel tempo libero. Samsung ha creato prodotti innovativi mettendo le tecnologie al servizio degli utenti e cercando di contenere i prezzi.

L’iPhone 14 Pro è un vero gioiello nel senso stretto del termine. Non tutti possono permetterselo e chiunque lo compri è un vero appassionato ma anche attento a spendere i soldi nella maniera migliore possibile. La fotocamera dell’iPhone 14 Pro ha 40+12+12 Megapixel per un totale di 72, pesa 206 grammi e ha la possibilità di fare video in 4K. La batteria è da 3.200 mAh e lo troviamo in vendita a un prezzo medio di 1.339 euro. La fotocamera del Samsung Galaxy s32 è da 50+12+12 Megapixel quindi un totale di 72. Il peso del Samsung è di 168 grammi, il video è da 8K e la batteria è da 3.900 mAh. Il prezzo si aggira sui 1.116 euro. Su 5 elementi confrontati, il Samsung Galaxy s32 è da preferire per almeno 4 volte.

Le finestre di sconto da sfruttare

Meglio l’iPhone 14 Pro oppure lo smartphone Samsung quindi? Se ci basiamo sulle caratteristiche elencate dovremmo preferire il secondo, ma il discorso è più complicato. L’iPhone infatti è uno degli smartphone più desiderati nel marcato, ci garantisce i primi 5 anni di prodotto top ma la durata non ha limiti. È moderno e resistente e non passa mai di moda. A fare la differenza è il prezzo. Il costo è elevato, periodicamente su Amazon e altre piattaforme vengono proposti sconti che ci fanno fare l’affare. Occhi aperti quindi.

L’iPhone 14 Pro Max è stato venduto a 1.449 euro invece che a 1.619 euro, quello normale da 1.339 è stato messo in vendita a 1.120 euro in diverse occasioni in cui venivano proposti periodi di sconti. Dobbiamo sempre monitorare la situazione, i prezzi potrebbero crollare da un momento all’altro e dobbiamo approfittarne per portare a casa questi gioielli della tecnologia. Marzo è il mese ideale per sfruttare nuove possibilità.

Meglio l’iPhone 14 Pro se amiamo Apple ma aspettiamo l’uscita dei nuovi modelli

Ancora meglio cerca di fare Samsung portando di tanto in tanto il Galaxy s32 da 1.116 addirittura a 720 euro. Quindi controlliamo i volantini e le offerte perché una di queste potrebbe essere nostra. Samsung ha fatto uscire il nuovo gioiello, il Galaxy A35 5G che sprigiona potenza ed efficienza grazie al processore Exynos 1.280. Per questo è probabile che il modello s32 potremmo trovarlo in vendita con l’applicazione di una forte scontistica.

Se facciamo i nostri acquisti basandoci sulle comparazioni, il Galaxy è sicuramente da preferire. Se siamo affezionati Apple allora sarà la scelta di cuore a prevalere. Comprare però un penultimo modello di iPhone ci permette di risparmiare. E allora quando saranno in commercio gli iPhone 15, che avranno le cornici più sottili del mercato, potremmo comprare il modello 14 a prezzi molto più bassi. L’affidabilità dei 2 smartphone comunque non è mai in discussione.