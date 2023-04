Unghie primavera 2023: il colore di smalto che spopolerà torna alla ribalta dagli anni ’80. Valentina Ferragni e Melissa Satta insegnano

Ami dipingerti le unghie e sfoggi manicure modaiole? Allora non puoi non conoscere la tinta di smalto più alla moda per la primavera / estate 2023! Lo smalto alla moda di questa stagione l’hanno sfoggiato Valentina Ferragni e Melissa Satta e sta bene praticamente a tutte.

Da sempre, i cambi di stagione portano nuove mode. Siamo nel pieno della primavera . È normale quindi che in questi giorni non si fa altro che parlare di pantaloni e scarpe, tagli di capelli, e tendenze in fatto di make-up. In questo articolo ci concentreremo sulla manicure. La scelta del colore di smalto è un momento assai delicato. Oltre alle mode, bisogna infatti tener conto anche di altri fattori, come ad esempio l’età anagrafica e la forma/lunghezza delle unghie. Ci sono infatti tinte che regalano anni in più!

Unghie primavera 2023: il colore di smalto che spopolerà è un felice revival

Restiamo in tema mode e tendenza. Come spesso accade nell’ambito della moda, ciclicamente alcune tendenze si ripresentano a distanza di anni. Qualche anno è ad esempio capitato per la giacca in jeans. Per quanto riguarda il colore di smalto, per l’attuale stagione bisogna puntare sulle tinte perlate. Sui vari Social, Melissa Satta e Valentina Ferragni le hanno già ogigliosamente sfoggiate. Dunque, per le unghie primavera 2023: il colore di smalto che spopolerà si definisce “pearly nails”. Dai riflessi cangianti, le unghie perlate sono abbastanza discrete anche se non passano inosservate perché sono caratterizzate da un bel finish luminoso. Possiamo considerare lo smalto perlato come un’alternativa glamour alla classica manicure nude. Come già accennato, lo smalto perlato era molto in voga negli anni ’80, soprattutto nella versione bianca. Per la P/E 2023, si parte da una base rosata, per poi giocare con riflessi cangianti che variano in tante tonalità, dall’oro al bianco. In pratica, il revival dello smalto perlato si presenta in una versione più luminosa e sfaccettata.

Smalto perlato: consigli di outfit e forma

Oltre ad essere di gran moda, lo smalto perlato è piuttosto versatile. Si abbina infatti a qualsiasi outfit. Si addice agli abiti eleganti e dona un tocco di luce ai look più semplici, sobri e discreti. Per quanto poi riguarda la forma e la lunghezza delle unghie, possiamo dire che il perlato sta praticamente bene sempre.

Valentina Ferragni, influencer e designer di gioielli, meglio nota come la sorella della più famosa Chiara, ha sfoggiato lunghe unghie dalla forma ovale con smalto bianco perlato.

In linea generale, lo smalto “perla” si sposa bene sulle unghie lunghe e medio lunghe, dalla forma a mandorla o ovale. Tuttavia, questa tinta non è totalmente da bannare se si hanno le unghie corte perché aiuta ad allungare, per effetto ottico, le dita.