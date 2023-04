I 5 colori di smalto che invecchiano e ti “regalano” subito 10 anni di più. Ecco quelli che devi assolutamente evitare!

Molte donne amano dipingersi le unghie. Nella scelta dei colori di smalto, però, non bisogna solo seguire le mode. Ci sono infatti alcune nuance che fanno invecchiare. Ecco quali sono gli smalti a cui fare particolare attenzione soprattutto se si sono superati gli “anta”.

Le mani sono la parte del corpo che è sempre esposta. Come gli occhi , costituiscono quindi il nostro biglietto da visita. Avere delle belle mani curate fa subito una bella impressione.

Per avere delle belle mani, ecco a cosa devi fare attenzione

Sono tanti gli elementi delle mani di cui avere cura. Anzitutto la pelle : per averla bella liscia e compatta, va mantenuta idratata, applicando ogni giorno una buona crema idratante, soprattutto in inverno quando freddo e vento provocano arrossamenti e screpolature. In estate, poi, anche in città, bisogna ricordare di applicare sempre una buona protezione solare sulle parti del corpo che rimangono esposte, e quindi anche e soprattutto su mani, collo e viso.

Passiamo ora alle unghie. Pellicine e cuticole non ci dovrebbero essere. Per eliminarle, basta ammorbidirle con un buon olio e poi spingerle con gli appositi bastoncini.

Sarà banale ricordarlo ma le unghie non andrebbero rosicchiate. È un’abitudine sbagliatissima che, tra l’altro, rovina anche i denti! Indipendentemente dalla lunghezza, le unghie dovrebbero avere tutte la stessa forma ed essere ben limate.

I 5 colori di smalto che invecchiano

Moltissime donne hanno l’abitudine di dipingere le unghie. Anche la scelta delle nuance di smalto influisce sull’effetto finale delle nostre mani. Nonostante le mode, ci sono infatti alcuni colori che sono più indicati sulle mani più giovani, delle ragazzine. Vi sono poi altri colori che, invece, creano un effetto un po’ “agèe” e, come tali, regalano qualche anno di troppo. Vediamo quali sono i colori che “regalano” anni in più.

Anche se potrà sembrare strano, gli smalti “nature” effetto “nude look” sono ad alto rischio. Bisogna fare molta attenzione al tipo di tonalità. Una tonalità troppo calda, infatti, su una carnagione con sottotono freddo, mette in risalto imperfezioni come macchie della pelle e capillari.

Attenzione anche anche gli smalti blu, verdi e viola. Queste nuance mettono in risalto il colore di vene e capillari. Se proprio non si vuole rinunciare a questi colori che, tra l’altro, sono di gran moda e sono molto belli, si può puntare sui loro toni più brillanti e vivaci, e poi rifinire la manicure con dei finish lucidi, luminosi, magari arricchiti con glitter.

Infine, attenzione anche anche allo smalto bianco latte che, se non curato, tende ad ingiallire.

Ecco dunque quali sarebbero i 5 colori di smalto che invecchiano.

Pertanto, se avete superato gli “anta”, ma anche gli “enta” e non volete dimostrarlo, puntate su altri colori.

Ad ogni modo, indipendentemente da colore ed età, lo smalto deve essere sempre perfetto e mai sbeccato!