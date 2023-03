Moda primavera: i pantaloni indossati da Martina Colombari fanno tendenza e stanno bene a tutte. Ecco come indossarli

La bellissima Martina Colombari ha di recente sfoggiato un paio di pantaloni che saranno il cult della moda primavera 2023. Si tratta di un felice ritorno dal passato. La bella notizia è che si tratta di un modello che sta bene praticamente su qualsiasi tipo di fisico. Leggi per scoprire di quali pantaloni si tratta!

In fatto di mode, i Vip dettano legge. O, meglio, spesso le anticipano e ce ne portano a conoscenza grazie alle loro foto pubblicate su riviste e su internet. In fatto di abbigliamento, una delle mode della stagione appena iniziata l’ha svelata la bellissima Martina Colombari. Miss Italia nel 1991 e moglie del calciatore Billy Costacurta, oggi Martina Colombari ha 48 anni. E li porta in maniera semplicemente strepitosa. Ha un fisico muscoloso al punto giusto e asciuttissimo. Di certo, su un fisico come il suo, sta bene praticamente tutto. Di recente la Colombari è stata immortalata che indossa un capo cult di questa stagione.

Moda primavera: i pantaloni indossati da Martina Colombari creano la nuova tendenza

Come spesso accade nella moda, si tratta di un revival. I pantaloni che andranno di moda in questa primavera 2023 spopolarono negli anni ’60 e ’70. Tornarono poi alla moda negli anni ’90 e durante i primi anni del 2000. Stiamo parlando dei pantaloni a zampa d’elefante. In jeans o in qualsiasi altro tessuto, sono pantaloni che restano più attillati a livello delle cosce e poi, a partire dal ginocchio, scendono molto svasati. Per la loro forma, vengono chiamati anche pantaloni a campana.

Come indossare i pantaloni a zampa e con quali scarpe

Cominciamo dalle belle notizie. Moda primavera: i pantaloni indossati da Martina Colombari stanno bene praticamente a tutte. Larghi sul fondo, camuffano un fisico un po’ troppo esile. D’altro canto, però, equilibrano i fianchi generosi. Quindi, i pantaloni a zampa stanno bene un po’ a tutte. Basta sapere scegliere il modello più adatto alla propria fisionomia. Esistono ad esempio modelli con la coscia non troppo attillata, perfetti per chi ha un lato B generoso e delle cosce non troppo snelle. Inoltre, i pantaloni a zampa esistono sia in versione vita bassa, perfetti per le giovanissime e per chi può vantare una pancia piatta e tonica, ma anche in versione a vita alta, indicata invece per mascherare un po’ di pancetta.

In generale, i pantaloni a zampa devono sfiorare terra, ma senza andare sotto le scarpe (anche solo per una semplice questione di praticità!). Per la loro conformazione, i pantaloni a zampa d’elefante vanno indossati con le scarpe alte. In base ai gusti, vanno bene sia i tacchi grossi che quelli più sottili. In ogni caso, la punta della scarpa deve spuntare dall’orlo del pantalone. Chi invece ha la fortuna di essere già molto alta di natura, può indossare tranquillamente anche modelli bassi, come mocassini e sneakers.