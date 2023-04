I 10 lavori da fare a casa che fanno guadagnare più soldi e non necessariamente online

Oggi si sta diffondendo la possibilità di lavorare da casa. Alcuni lavori svolti in remoto sono molto redditizi e permettono di guadagnare molto bene. Ecco un elenco di 10 lavori ben remunerati che si possono svolgere tra le 4 mura domestiche.

Il lavoro da casa è sempre più diffuso e richiesto, soprattutto dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19. L’introduzione forzata dello smart working ha fatto apprezzare una nuova metodologia di lavoro, che in molti casi ha aumentato la produttività del lavoratore. Infatti, una volta terminata l’emergenza sanitaria alcune aziende hanno mantenuto in parte il lavoro da casa, almeno per qualche giorno alla settimana.

Lavorare da casa offre numerosi vantaggi, come la flessibilità, la possibilità di risparmiare sui costi di spostamento e la possibilità di organizzare il proprio tempo in modo più efficiente. Se l’azienda non concede la possibilità di lavorare da casa, l’alternativa potrebbe essere quella di trovarsi una occupazione che possa essere fatta in remoto. Ma quali sono i lavori redditizi fatti da casa?

Lavorare da casa non significa necessariamente lavorare sul web

Ci sono molti modi per lavorare da casa, ma possiamo raggruppare i lavori in remoto in due grandi categorie. Si può lavorare da casa come dipendente, quindi svolgendo una occupazione con un contratto di lavoro. Oppure si può lavorare da casa come libero professionista, fornendo servizi, per esempio consulenza, e collaborando con imprese e privati.

Lavorare da casa non significa necessariamente utilizzare il web. Molti lavori possono essere svolti da remoto, quindi non recandosi in ufficio, pur non essendo una attività che richiede l’utilizzo di internet. Per esempio un collaboratore di un commercialista, può svolgere la sua attività da casa. Sicuramente un pc è utile allo svolgimento di queste mansioni, ma il web non è necessario. Così come per un libero professionista che svolge l’attività di fotografo. Il web può essere utile solamente in un secondo momento, per pubblicizzare i suoi lavori o per vendere i suoi servizi

I 10 lavori da fare a casa che fanno guadagnare di più

Alcuni lavori da casa consentono di guadagnare cifre considerevoli, come il copywriting, il social media management, il web design, lo sviluppo di software, l’insegnamento online. A questi possiamo aggiungere le professioni dello specialista in marketing digitale, il traduttore freelance, lo specialista in HR, il grafico e il fotografo freelance.

Ad esempio, il copywriter si occupa di scrivere testi pubblicitari, articoli per il web, brochure e altro. Le competenze richieste includono la scrittura creativa e la conoscenza di SEO, oltre alla capacità di gestire diversi progetti contemporaneamente. Il guadagno potenziale

varia in base all’esperienza e alla specializzazione, ma lo stipendio medio annuo si aggira sui 16.000/17.000 euro.

Questi sono tra i lavori più pagati

Tra i lavori meglio remunerati c'è quello di digital marketer, con uno stipendio

medio annuo di circa 35.000 euro. Il digital marketer promuove prodotti e servizi utilizzando una strategia di marketing che coinvolge un’ampia gamma di canali digitali, tra I 10 lavori da fare a casa

cui il web e la tecnologia mobile.

Tra i 10 lavori da fare a casa una professione altamente remunerata è quella dello specialista in risorse umane, noto anche come HR specialist. Questa figura si occupa di trovare talenti per le aziende che cercano professionisti, svolgendo attività di recruiting, reclutamento. Può arrivare a guadagnare fino a 28.000/30.000 euro all’anno svolgendo questa mansione anche da casa.

Tra l’altro alcuni di questi lavori saranno favoriti dall’espandersi dell’intelligenza artificiale, a differenza di altre

occupazioni che rischiano di essere cancellate per sempre.