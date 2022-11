Unghie favolose anche se corte con l’ultimo trend che rende le mani più belle e delicate

Pioggia, freddo e umidità mettono a dura prova le nostre mani. Gli sbalzi termici possono provocare secchezza e rossore della pelle. Dunque, meglio idratare le mani quotidianamente e tenerle il più possibile protette dal freddo. Tuttavia, non basta la stagione invernale a fermare il mondo della nail art. Dopo il successo della “pearly nail” di fine estate, a far impazzire tutte le star di Hollywood arriva una nuova tendenza brillante, introspettiva e legata alla bellezza dell’anima. Stiamo parlando dell’aura nail, una tecnica dalla contaminazione new age che richiama i colori e le sfumature della propria aurea. In buona sostanza, si scelgono i colori in base ai propri sentimenti e si crea un gioco di macchie sfumate e luminose che rispecchiano quello che è “il nostro io” in quel momento.

I colori più amati e il loro significato

Attraverso la tecnica dell’aura nail, avremo unghie favolose anche se corte grazie ai colori che si andranno ad applicare. Ad esempio, le sfumature di giallo simboleggiano la spontaneità, l’allegria, mentre il verde trasmette sicurezza. Chi sceglie le sfumature di colore rosso ha un animo avventuriero, mentre chi predilige l’arancione sarà una persona molto creativa. Le sfumature di blu trasmettono il senso di una pace interiore molto sviluppato. Poi, abbiamo tutte le sfumature di rosa che rappresentano i simboli di eleganza e amor proprio. Chi sceglie i colori più intensi come il magenta o il fuxia ha certamente un animo più propenso alla libertà. Infine, il nero e il bianco denotano saggezza e protezione.

Unghie favolose anche se corte con la moda che sta spopolando

Una volta scelto il colore, sarà l’aerografo a creare una vera e propria opera d’arte sulle unghie. Un effetto di chiaro scuri ben amalgamati ma visibili per sottolineare le differenti sfumature dell’anima. Il connubio tra moda e spiritualità rende molto affascinante questa tecnica di nail art e per questo motivo cresce sempre di più il numero di donne (ma anche uomini) che richiedono l’aura nail nei saloni di bellezza. Un modo per esprimere se stessi.

Un messaggio più profondo

L’aura nail non è solo la scelta dello smalto per unghie. Secondo gli esperti, questa tecnica è più una sorta di invito ad analizzare il proprio stato d’animo e a esternare le emozioni, anche quelle più nascoste. Un modo per far emergere la personalità e l’aurea di ognuno di noi. Una tecnica che sta spopolando anche per decorare le unghie dei piedi. A tal proposito, così come le mani e la pelle in generale, anche i piedi andranno sempre protetti dalle intemperie. Dunque, meglio conoscere qualche trucchetto per mantenere i piedi caldi nelle scarpe anche nelle giornate più umide e fredde.