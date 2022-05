Molti di noi, dopo l’insorgere del Coronavirus, sono diventati notevolmente più attenti alla propria salute. Infatti, c’è generalmente più cura anche per i segnali più piccoli che il corpo ci manda. Questa concentrazione potrebbe essere un bene, sempre che non vada poi a sfociare nell’ipocondria. Per questo oggi parliamo di un segnale che spesso passa inosservato, ma che potrebbe darci delle importanti informazioni sul nostro stato di salute. Infatti, presentare unghie gialle, violacee, fragili o piene di righe potrebbe significare qualcosa. Scopriamo insieme quali potrebbero essere le possibili conseguenze di questo fenomeno.

La manicure e i trattamenti onicotecnici

Iniziamo però con una doverosa premessa. A volte certi segni che possiamo vedere sul letto ungueale sono solamente dovuti a dei trattamenti estetici troppo aggressivi. Spesso, infatti, i processi per ottenere una ricostruzione o lo smalto semipermanente sono ricchi di sostanze chimiche e anche di manovre meccanicamente aggressive. Le lime, infatti, spesso danneggiano lo strato superficiale per riuscire a far aderire la parte in gel. Quindi potrebbero portare a delle unghie eccessivamente fragili, molli e traslucide. Lo stesso vale per la presenza di evidenti ondulature. In questo caso suggeriamo di affidarsi a dei validi professionisti e di non lesinare sul prezzo per questo genere di prestazioni.

Unghie gialle, violacee, fragili o piene di righe non sono segnali da sottovalutare perché potrebbero indicare questi problemi di salute

Il colore giallastro invece potrebbe essere dato dall’utilizzo di colorazioni sia troppo intense che di cattiva qualità. Però potrebbe anche indicare, secondo l’Istituto Humanitas, la presenza di problemi di carattere respiratorio. Quando questo è il caso, a cambiare colorito sono anche le unghie dei piedi. Invece, quando virano sul blu, si evidenzierebbe un problema di tipo circolatorio. Il sangue non viene ossigenato adeguatamente. È infatti uno dei sintomi da non sottovalutare anche nell’insorgere delle patologie come l’infezione da Covid 19.

Invece, la creazione di piccole macchie bianche potrebbe indicare l’insorgere di problematiche alla pelle, come ad esempio dermatite atopica e psoriasi. Se invece il colore è perlaceo ed è presente una striscia rosa nella parte finale, si potrebbe trattare di un sintomo ricollegabile alla cirrosi epatica. Un distaccamento di una o di molteplici lamine ungueali, invece, potrebbe indicare la presenza della sindrome di Raynaud. Per questo motivo, quando si notano delle variazioni importanti è meglio confrontarsi in maniera tempestiva con il medico, in modo da capire cosa stia succedendo.

