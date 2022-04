Al giorno d’oggi dove apparire è una delle carte che sfoggiamo tutti tra i social e la vita reale, avere delle belle unghie e in particolar modo curate, aiuta e non poco.

Le mani sono uno degli elementi che si osservano molto volentieri e non solo in una donna, ma anche nell’uomo. Infatti ci sono molti uomini che riescono a trovare del tempo per curarsi esteticamente. Quindi non solo per la barba e sopracciglia ma anche per una pulizia del viso, trattamenti estetici contro i segni del tempo e anche le unghie e cerette.

Ma non è sempre facile sfoggiare delle unghie perfette, sane e brillanti senza ricorrere a smalti o a prodotti costosi. A maggior ragione se questi trattamenti sono indirizzati ad un pubblico maschile che normalmente non ama apparire con lo smalto.

Per questo motivo si potrà applicare questa tecnica molto di moda tra le star per avere delle unghie impeccabili anche a casa propria e senza ricorrere a prodotti chimici.

Come avere delle mani bellissime con pochi gesti e senza spendere 1 euro

Si tratta della manicure californiana. Una tecnica molto di moda che basa tutto sulla cura delle mani in pochi e semplici gesti. Dopo il primo trattamento le unghie saranno luminose e super lucide senza aver applicato nessun tipo di smalto.

Una vera e propria rivoluzione per chi non ama gli smalti ma vorrebbe comunque prendersi cura delle proprie unghie in modo discreto.

A differenza delle altre manicure, in questo caso le mani non dovranno andare in ammollo. Le classiche cuticole potranno essere comunque rimosse senza alcun sforzo e in modo non invasivo, nutrendo a fondo la pelle.

Un trattamento veloce e davvero semplice da svolgere in cui tutti potranno cimentarsi tra le mura domestiche. Ma soprattutto ideale per chi ha bisogno di rafforzare le unghie dopo aver utilizzato prodotti chimici come dei solventi aggressivi per eliminare lo smalto.

Per unghie perfette, sane e brillanti ecco il segreto che tutti aspettavano senza aver bisogno di smalto

La prima cosa da fare per poter effettuare una manicure californiana è quella di procurarsi una semplice crema nutriente anche per per le mani, ma soprattutto per unghie e cuticole. Poi un classico bastoncino d’arancio utilissimo per pulire l’unghia e un nail buffer a 3 lati per lucidare.

Iniziare col massaggiare le mani insistendo sulle unghie e cuticole con la crema nutriente. Il massaggio dovrà essere fatto con movimenti circolatori e lentamente per lasciare il tempo alla crema di essere assorbita.

Adesso passare alle cuticole utilizzando il bastoncino d’arancio spingendole il più possibile all’indietro quest’ultime che ammorbidite dalla crema potranno venir via senza fatica.

Dopodiché non resta che eliminare la crema lavando semplicemente le mani e passare il nail buffer prima dal numero 1 per limare le unghie accorciandole e modificandone la forma. Poi procedere con il numero 2 adatto a levigare, quindi eliminando le classiche imperfezioni come le rigature.

Infine con il numero 3 si potrà lucidare tutta la superficie dell’unghia fino a che si vuole donando alle unghie un aspetto sano con delle unghie naturalmente brillanti.

