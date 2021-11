Le mani sono uno dei primi biglietti da visita da guardare quando si incontra una persona. Infatti avere le mani in ordine dà subito un’impressione di cura e di rispetto per sé stessi. Vediamo però quali sono i migliori colori da scegliere in questo periodo dell’anno. Invece di smalti cupi come nero e rosso scuro, ecco come sfoggiare d’inverno delle unghie favolose e originali. Vediamo insieme quali sono le scelte più di tendenza al momento.

Le regole da seguire nello smalto e i fashion faux pas

Spesso la moda ha delle regole non scritte che i più conformisti rispettano per paura di sbagliare. Una di queste divide il colore delle unghie in diverse stagionalità. In estate si preferiscono dei colori accesi e chiari, in inverno invece quelli sono consigliate tonalità più ombrose come il burgundy o il rouge noir. Lo stesso vale per il bianco e per il nero che sono rispettivamente relegati a queste due stagioni spesso anche nel vestiario. Queste scelte però, oltre a dimostrare poca personalità, rischiano di farci risultare tutte uguali. Vediamo dunque come possiamo differenziarci con un look veramente all’ultimo grido.

Invece di smalti cupi come nero e rosso scuro, ecco come sfoggiare d’inverno delle unghie favolose e originali

Le sfumature predilette durante l’inverno 2021/2022 sono quelle nude, quindi quelle che richiamano l’incarnato della propria pelle. Anche in questo caso è meglio farsi aiutare dallo studio dei colori e capire quale fa per noi. Se si vuole scoprire come riuscire a distinguere ciò che è meglio nel nostro caso, ecco come far risplendere il viso con l’armocromia. Le tonalità neutre possono però essere impreziosite con delle decorazioni tipiche della nail art. Un esempio può essere la french manicure effettuata però con il nero. Se però non si amano questo stile si può optare per un colore sobrio ma molto d’impatto. Stiamo parlando del verde oliva.

Per quanto riguarda la forma invece ultimamente si sta eclissando quella a stiletto che risulta molto acuminata e lunga. Oltre a risultare particolarmente scomoda richiede anche una manutenzione attenta. Ultimamente si preferiscono forme più naturali come quella arrotondata su una lunghezza media, soprattutto sulle donne di una certa età. Se si vuole scoprire di più su come risultare sempre a posto ecco qual è il metodo infallibile per avere le mani sempre curate e in ordine.

