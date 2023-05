Unghie estive 2023: belle anche se corte con l’ultima tendenza di stagione che spopola! Da copiare subito!

Come vanno di moda le unghie per la primavera e soprattutto l’estate 2023? Che colore di smalto usare per valorizzare le mani con i trend di stagione? E quale forma scegliere? Per i prossimi mesi sono in arrivo diverse novità, vediamole insieme.

La nail art della bella stagione porta con sé colori sgargianti. Tinte che ricordano il sole e il mare. Nuance brillanti e tonalità vitaminiche, quest’estate, spopoleranno (ideali sia per le unghie lunghe che per quelle corte). Dunque, le unghie estive 2023 si presentano versatili, dall’effetto soft ma senza rinunciare alla personalità di colori grintosi come l’arancione.

Per mani curate e unghie eleganti, diversi sono i trend da copiare. Sicuramente, tra le manicure più amate di stagione c’è il double french. A farsi largo tra le tendenze, c’è anche la sunset manicure. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

Unghie estive 2023: la sunset manicure che mette in risalto ogni forma

Le unghie arancioni sono la vera tendenza del momento. Stanno già spopolando perché anticipano l’estate. Attenzione, però, perché non stiamo parlando di banali unghie arancioni (che magari possono far anche storcere il naso a qualcuno). In realtà, la perfetta sunset manicure è frutto di un gioco perfetto di sfumature che esalta l’unghia, anche se corta. Il colore si declina in tutte le sfumature dell’arancione, del giallo e del rosa. Le donne che non vogliono osare possono tranquillamente trovare il colore giusto nella palette del rosa pesca. Chi, invece, sfoggia già una pelle più ambrata, abbronzata e dorata, può optare sulle tinte del corallo. La sunset manicure 2023 è arricchita da un top coat lucido e leggermente glitterato.

Per un effetto “wow” l’arancio neon è da provare assolutamente. Una sfumatura decisa ed eccentrica che cattura l’attenzione e diventa la protagonista in caso di look total black o total white.

Mani e piedi sempre bellissimi? Bisogna essere precisi

La sunset manicure si basa su sfumature che non passano inosservate, dunque, l’applicazione dello smalto deve essere perfetta. Niente sbavature ed eventuali imprecisioni perché si noterebbero subito. Per un risultato ottimale si consiglia di preparare le unghie con l’aiuto del classico bastoncino e dell’olio per cuticole. Spingere queste ultime all’indietro. Poi, stendere una base classica. Successivamente, si procede all’applicazione dello smalto colorato. Per evitare la formazione di antiestetiche striature, meglio applicare lo smalto con un pennello grande. Fissare tutto con il top coat lucido, oppure opaco e il gioco è fatto. L’effetto sunset può essere replicato anche sulle unghie dei piedi. A tal proposito ricordiamo che, in vista dell’estate, i piedi vanno curati con delle tecniche specifiche, in modo da ridurre la presenza di pelle secca e talloni screpolati.