Case al mare anche a 43.000 euro circa in questo caratteristico paese della Sardegna con spiagge bianche e mare cristallino

Pensi che comprare una casa al mare, magari in Sardegna, sia un sogno? Ebbene, a ben guardare le offerte sono tante e le occasioni sono davvero imperdibili.

Tenere i soldi fermi sul conto in un periodo come questo non è sicuramente un’ottima idea per svariati motivi, il primo fra tutti l’inflazione. Con l’aumentare spropositato dei prezzi dei beni di consumo, i nostri risparmi stanno perdendo il loro valore. Ciò che prima poteva acquistarsi a 1.000 euro, oggi è quasi raddoppiato. Pertanto i nostri soldi depositati sui conti stanno perdendo il loro potere d’acquisto.

Un modo ottimale per investire i nostri risparmi potrebbe essere quello di acquistare immobili a buon prezzo e rivenderli con i prezzi di mercato. In questo modo potremmo addirittura raddoppiare i nostri risparmi. Altrimenti, potremmo semplicemente affittarli per l’intero anno a famiglie, studenti o lavoratori o per brevi periodi ai turisti. Ovviamente l’immobile da acquistare dovrà trovarsi in località strategiche, vicino a luoghi d’interesse culturale, al mare o, se si preferisce, in montagna. Ad esempio, in Trentino Alto Adige, vicino alle famose Terme di Comano, possono trovarsi case a meno di 30.000 euro. Anche per chi ama il mare non mancano affari immobiliari davvero imperdibili. Ci sono davvero di tutti i prezzi, vicino alle località più amate sia in Italia che all’estero.

Case al mare anche a 43.000 euro al nord della Regione più amata al mondo per le sue spiagge e mare cristallino

In particolare in Sardegna, la regione italiana che il Mondo intero ci invidia per le sue incredibili bellezze naturali, si possono trovare immobili davvero a prezzi incredibili. Ad esempio a Quartu Sant’Elena, a sud della Sardegna, in una meravigliosa cittadina facente parte dell’area Metropolitana di Cagliari, possono trovarsi case a 50.000 euro. Per gli amanti del mare e soprattutto della Sardegna le occasioni immobiliari si estendono da nord a sud dell’isola. Basta dare uno sguardo alle diverse offerte online, in particolare, sui siti delle aste giudiziarie, si trovano prezzi davvero nettamente inferiori ai prezzi di mercato. Talvolta si può ottenere un risparmio di oltre il 40%.

Possiamo infatti trovare case al mare anche a meno di 43.000 euro. In questo caratteristico paese della Sardegna, si trovano case all’asta a prezzi davvero imbattibili. Ovvero ad Orosei, un comune della Bassa Baronia, nella costa orientale della Sardegna. Il prezzo base è di euro 58.000 circa, ma con un’offerta minima di 43.664 euro ci si può aggiudicare un appartamento residenziale di 69 mq. Chi è interessato però dovrà affrettarsi, in quanto la prossima vendita è il 29 giugno, con termine fino al giorno prima per la presentazione dell’offerta.

Orosei un paese tipico della Sardegna dove oltre al mare si respira tutta la tradizione di una terra meravigliosa

Questo è un incantevole paese che alle bellezze della montagna unisce le meraviglie della sua costa. Orosei è una cittadina di circa 7.000 abitanti, adagiata nella valle del Cedrino, ad appena 2 km dal mare. È una tipica città sarda, con un delizioso centro storico dove si possono vedere ben 13 chiese e botteghe dove poter gustare le delizie del posto. Le spiagge di Orosei sono distese di sabbia bianca bagnate da un mare cristallino che non ha nulla da invidiare ai paesi caraibici. Come Cala Ginepro, Cala Liberotto, l’oasi di Bidderosa con 5 splendide calette in una delle aree più belle aree costiere della Sardegna. Insomma avere una casa al mare tra queste meraviglie è davvero una fortuna!