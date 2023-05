Unghie belle anche se corte con l’ultimo trend di primavera che sta spopolando! Perfetto per mani curate senza eccessi

Mani subito più belle, curate e femminili ma senza strafare con smalto, gel e semipermanente? Ecco l’ultima tendenza che sta spopolando perché regala una manicure favolosa, non scontata e molto semplice nel complesso. Vediamo di cosa si tratta.

La manicure 2023 diventa di classe! Addio alle unghie lunghissime e super luccicanti che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Per la primavera e l’estate 2023 non si disdegnano i colori, ma la manicure ideale predilige la semplicità di linee sinuose che decorano le unghie ma senza eccessi.

Sono in molte ad amare la french manicure. Non a caso, ogni anno, torna tra le decorazioni più richieste. Questa tecnica, però, si trasforma e per la bella stagione si declina in diversi modi. Molto gettonato è il particolare french che ha stregato anche Jennifer Lopez e le sorelle Kardashian. (Semplice da realizzare sta collezionando molti consensi tra le giovanissime ma anche tra le donne più mature). Con l’ultimo trend del momento, poi, potremmo avere unghie belle anche se corte, sfoggiando una manicure semplice ma non così scontata.

Le tendenze di stagione proclamano la “double french manicure” il vero “must have” a cui non si può rinunciare. Le mani appariranno più curate e all’ultima moda. Una tecnica che può essere realizzata su tutti i tipi di unghie. Qual è la sua particolarità? Scopriamola insieme.

Unghie belle anche se corte? Con la double french manicure è possibile e super trendy

Alla classica tecnica “french” bisogna aggiungere una seconda linea. Le due lunette possono essere disegnate vicine, oppure in zone opposte dell’unghia. Tra i colori più apprezzati, spicca il classico bianco latte (gettonatissime per le spose 2023).

E se da un lato è vero che la semplicità non passa mai di moda, dall’altro i colori più singolari regalano un effetto “wow” che sorprende chi ci guarda. Ed è per questo che tra i colori più ricercati per replicare la double french manicure abbiamo il nero, l’oro, l’argento e i colori pastello.

Per rendere le mani più affusolate si consiglia di optare per una forma delle unghie a mandorla. Ad ogni modo, la doppia lunetta sta bene anche sulle unghie corte e squadrate. Ed è per questo che piace sempre di più anche tra le donne più mature che vogliono sfoggiare unghie belle e mani curate senza rinunciare alla comodità di averle corte e senza “fronzoli”. Un tocco di classe per ringiovanire con facilità, insomma. Così come succede con il taglio di capelli antiage tanto osannato dalle celebrities dello spettacolo.