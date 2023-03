Unghie corte 2023: in arrivo 2 tendenze super per mani subito più belle e curate, provale subito!

Come avere mani più belle anche mantenendo le unghie corte? Le tendenze per la primavera e l’estate 2023 premiano la semplicità e le forme affusolate. Ecco tutte le novità che vedremo spopolare nei prossimi mesi.

Con il semipermanente, il gel, oppure il semplice smalto, in primavera, sulle unghie corte vince la semplicità. Effetti “glow” facili da realizzare che rendono subito le mani più eleganti e sofisticate. Alcune tecniche sono talmente semplici da essere facilmente replicabili anche a casa. Per una manicure glamour e di classe in poche mosse il nude è d’obbligo. Dunque, spazio a tutte le declinazioni del rosa. Il bianco resta un must di stagione, mentre conquista posizioni il tortora e il color fango.

Unghie corte 2023: occhio alle “Lipgloss Nails” e all’effetto “Glazed Donut”

Tra le prossime tendenze della nail art spiccano due novità davvero cool. Per le unghie corte, l’effetto glossy promette di far innamorare tutte le donne dopo una sola passata. Il risultato? Unghie lucide, dalle tonalità chiare e delicate. Con il Glazed Donut, invece, il risultato che garantiscono gli esperti del settore è quello di una serie di riflessi corposi che appaiono come uno strato di glassa sull’unghia. Per questa particolare tecnica, si consiglia uno smalto dal colore rosa lattiginoso, oppure un bianco latte caldo (tendente al beige). Un effetto olografico che si affianca ad un’altra moda dell’ultimo periodo: la holo nails che sta facendo impazzire il web da mesi.

Infine, bisogna sottolineare che tra le tendenze delle unghie corte 2023 resta in vetta il tanto amato “French”, tornato di moda la scorsa stagione.

Si parte dalle intramontabili unghie corte rosa con il french bianco, alla più moderna versione che vede le unghie colorate di un bel nero intenso. Ad abbellire la forma e a definire l’unghia, poi, una lunetta color oro, oppure argento. In alternativa, per un risultato più delicato, si consiglia una base nude, piuttosto luminosa, arricchita da un french nero, elegante e stilizzato.