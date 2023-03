Le donne dello spettacolo amano i cani, in particolare questa razza!

La maggioranza delle donne di spettacolo posseggono un animale domestico. Il cane risulta sempre la scelta più diffusa. Cantanti, conduttrici televisive e tante altre, hanno scelto una razza di cane in particolare. Nei prossimi paragrafi scopriremo qual è il cane più amato dalle donne famose.

Una caratteristica che accomuna tantissimi volti noti è l’amore per gli animali. Le donne dello spettacolo amano i cani e mostrano di frequente le foto dei loro cuccioli sul web. Ma c’è una razza che piace particolarmente e che è stata scelta da tantissime. Si tratta del barboncino!

Quali conduttrici scelgono hanno scelto questo cane

Tra le più famose ed amate, ritroviamo indubbiamente Michelle Hunziker. Sempre protagonista in televisione è anche molto attiva sui social. In particolare sul suo profilo instagram posta di frequente video e foto con i suoi animali domestici. Lilly e Leone sono i barboncini di Michelle. Entrambi color albicocca e taglia toy, sono sempre presenti nella vita della conduttrice. Lilly è stata la prima ad arrivare in casa Hunziker ed in seguito si è aggiunto Leone. Quest’ultimo è nato proprio a casa di Michelle Hunziker, in quanto è il figlio della barboncina Lilly. Tra le immagini più tenere ritroviamo un video del 2021, quando Michelle Hunziker si occupa personalmente di lavare i due barboncini. Con amore li lava nella sua vasca da bagno e li asciuga con il phone uno alla volta.

Tra le conduttrici famose possiamo menzionare anche Alessia Marcuzzi. Anche lei ha scelto un barboncino, Brownie. Anche in questo caso di colore albicocca. Il barboncino della Marcuzzi è maschio ed è taglia toy. Sul suo profilo social, la conduttrice si mostra spesso e volentieri in compagnia del suo cane. Ma non finisce qui la lista delle conduttrici famose che hanno voluto accanto a sé un barboncino.

Anche Adriana Volpe ha optato per questa razza. Questa volta la scelta è caduta su una femmina di colore bianco e taglia media. Grace è il nome del barboncino, con il quale Adriana si mostra in tante occasioni e sul suo profilo social. Tra le foto che mostrano la complicità della conduttrice con il suo cane, c’è quella dove la Volpe guida in compagnia di Grace. In ultimo, tra le tante c’è anche Elisa Isoardi. Lei lo definisce il suo angelo, Zenit è il suo barboncino. Maschio, di colore grigio e taglia media, Zenit la segue ovunque. Sono tantissimi i momenti che Elisa condivide con il suo cane, abbiamo infatti potuto vederla anche sul posto di lavoro, portare con sé Zenit.

Le donne dello spettacolo amano i cani, in particolare questa razza!

Anche per le artiste più famose la preferenza cade sul barboncino. Veronica Peparini, nota ballerina e coreografa ha ben 3 cani. Muso, Diva e Nanda, sono i suoi barboncini. Tutti di colore albicocca e taglia media, sono sempre presenti nelle foto di famiglia dell’artista. Infine come non citare Ondina, il barboncino di Ornella Vanoni. Femmina, di colore nero e taglia toy, è sempre con la famosissima cantante. La Vanoni è solita presentarsi in televisione spesso e volentieri in compagnia della sua Ondina.