Ariete e Cancro saranno i segni più fortunati della primavera: ma occhio a questi 2 che potrebbero sorprendere!

Mancano meno di 3 settimane all’inizio della primavera. È il momento di scaldare i motori e di chiedere alle stelle cosa ci riserveranno da marzo a giugno. Per fortuna ci sono belle notizie. Soprattutto per 4 segni zodiacali che si toglieranno enormi soddisfazioni economiche e lavorative.

Finalmente è iniziato il mese di marzo e tra meno di 3 settimane ci metteremo alle spalle il triste inverno. Le giornate si stanno allungando e tra poco daremo il benvenuto alla primavera, la stagione del risveglio, della fioritura e delle nuove avventure. Per alcuni di noi ci saranno motivi in più per festeggiare. Le stelle prevedono infatti che Ariete e Cancro saranno i segni più fortunati della primavera. E non saranno gli unici. Ce ne sono altri 2 che potrebbero stupire e fare davvero un mucchio di soldi.

L’Ariete vivrà una primavera da sogno

L’oroscopo e le previsioni astrologiche parlano chiaro: l’Ariete sarà il segno zodiacale top di tutta la primavera. Una primavera che inizierà con largo anticipo, se guardiamo alla classifica dei segni più fortunati di marzo. Impulsivi e testardi per natura, gli Ariete riusciranno a incanalare le loro energie e a raggiungere tutti gli obiettivi.

Soprattutto quelli economici, con un aprile che potrebbe portare nuovi lavori e promozioni. Voleranno anche le finanze e l’amore. Nella seconda metà della stagione frutterà un investimento fatto a fine 2022. A maggio i single potrebbero trovare la persona davvero giusta.

Aprile e maggio saranno mesi ricchissimi per il Cancro

Il Cancro sarà invece il segno “diesel” di questa primavera. Marzo sarà estremamente faticoso e ricco di insidie. Nulla a che vedere con aprile e maggio, mesi in cui i nati sotto il segno del Cancro domineranno in lungo e in largo. Le più belle novità riguarderanno finanze e conto in banca.

Sono in arrivo entrate inaspettate, soddisfazioni al gioco e proposte di lavoro estremamente interessanti e prestigiose. Non c’è tempo di pensare e ragionare troppo. Ogni occasione va colta al volo perché permetterà di vivere una seconda metà 2023 da urlo.

Ariete e Cancro saranno i segni più fortunati della primavera insieme a Pesci e Toro

I Pesci sono famosi per essere uno dei segni più pazzi e imprevedibili dello zodiaco. Questa primavera, però, calmerà i loro bollenti spiriti regalando enormi soddisfazioni. Le più belle saranno sul versante sentimentale. I Pesci si metteranno alle spalle una relazione lunghissima che ormai è soffocante e avara di romanticismo. Ne arriverà una nuova che risveglierà i bollenti spiriti e la voglia di osare e mettersi in gioco.

Chiude la top 4 primaverile il fortunatissimo segno del Toro. I Toro vivranno una primavera divisa in due. La prima parte sarà dedicata alla carriera e ai soldi, con il conto in banca che salirà grazie a guadagni inaspettati. Da maggio in poi la priorità andrà alla vita di coppia. Per chi è fidanzato da molto tempo è arrivato il momento di fare il passo successivo.