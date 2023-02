Nuova tendenza unghie primavera: comoda per tante ma se le hai lunghe non ti piacerà

Le mani curate donano eleganza e ci fanno sembrare sempre in ordine. Sono un bel biglietto da visita, ma che fatica curarle ogni mese e quanti soldi, soprattutto se le vogliamo lunghe. Vuoi risparmiare ma essere all’ultima moda? Ecco il trend che fa per te!

Portare le unghie lunghe è un vero lavoro che richiede cura e tanta manutenzione. Lo smalto non deve mai essere sbeccato, la forma deve essere sempre perfetta e non devono esserci pellicine in vista. Sicuramente hanno tanti pregi, tra cui sfinare le mani più tozze e farci sembrare più sofisticate. Ma per fortuna, per questa primavera estate la moda ci dà una mano e boccia le unghie lunghe. Se le ami questa tendenza non ti piacerà, ma se hai fatica a farle crescere non potrai essere più felice.

Nuova tendenza unghie primavera che può rifare anche a casa

Hai ormai capito che la nuova tendenza è quella delle unghie corte! Basta continui viaggi in salone per ritoccare lo smalto in gel o semipermanente quando c’è la ricrescita. Le unghie corte ma ben curate ci fanno sentire sempre in ordine e sono facili da rifare anche a casa. La forma da scegliere è quella delle naturale delle nostre unghie, magari mixata ad un look acqua e sapone. Un filo di smalto trasparente o sui toni del nude, ancora meglio se con il bianco lattiginoso. Anche un’unghia corta può sprigionare la femminilità, non solo quelle lunghe e sensuali.

Se invece amiamo il colore e non vogliamo rinunciarci, niente paura. Ci avviciniamo all’estate, quindi il colore non va messo da parte, anzi! Osiamo con i toni più vivaci, abbinati al nostro look per una serata romantica o un aperitivo elegante. O addirittura abbiniamo lo smalto ai trend di moda previsti per questa stagione, come i blazer colorati. Verde, giallo, rosa, turchese e rosso, colori che fanno subito allegria e vivacità.

3 manicure eleganti per le unghie corte da provare

Uno dei trend del momento è sicuramente quello delle unghie scintillanti, di un colore diverso per ogni dito. Oppure, vuoi una manicure di classe ma semplice da riprodurre a casa? Allora puoi provare questo trucco per rifare il

french utilizzando la spugnetta per truccarsi.

Per finire, quello più semplice e facile da fare anche a casa, le decorazioni con i puntini. Non serve essere troppo precise, basta prelevare un po’ di smalto del colore che vuoi con l’aiuto di uno stuzzicadenti. Stendere una base neutra sulle unghie e poi creare i puntini in mezzo all’unghia, vicino alla lunetta. Uno strato di top coat per

sigillare ed ecco una manicure sofisticata e ad effetto.

Quindi, è questa la nuova tendenza unghie primavera che spopolerà tra qualche giorno. Se vuoi osare è questo il momento di darti alla pazza gioia provando i colori vivaci e alla moda!