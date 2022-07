Spesso sentiamo dire che la bellezza sta nelle piccole cose e quindi, detto in altre parole, non serve strafare. Questo concetto può essere riferito ai più diversi ambiti, dall’arredamento alle vacanze, fino alla cura della persona. Facciamo un esempio molto banale: anche se non andiamo alle Hawaii basta guardare un tramonto in spiaggia per assaporare la bellezza della natura.

Allo stesso modo, nel campo della moda, non è detto che un look casual sia meno bello di uno elegante solo perché più semplice. Così come in fase di make up è sempre meglio non esagerare con quantità di prodotto e colori, soprattutto passati gli anta. Meglio mantenere un basso profilo, altrimenti potrebbe essere controproducente.

Manicure estiva

Ebbene, lo stesso discorso calza perfettamente anche alla questione manicure, che diventa tematica calda in estate. Protagonisti sono i colori fluo o comunque le tonalità più brillanti, senza dimenticare un evergreen come il rosso.

Ma possiamo avere unghie belle e ordinate con delle manicure che addirittura sono ancora più semplici e naturali di una french. La prima è l’american manicure, raffinata ma non altezzosa, che sta conquistando tutte proprio per il suo effetto così delicato e naturale. Rispetto alla tradizionale french, infatti, la base appare più sfumata e anche il colore sulla punta delle unghie è molto più chiaro. Basta scegliere una base simile al sottotono della pelle e un bianco meno intenso per l’estremità dell’unghia.

Unghie belle e ordinate con delle manicure più delicate e chic di una french

In ogni caso, non manca l’alternativa a questo look già di per sé così innegabilmente semplice e amato anche dalle star. La nuova tendenza che si affianca a quella dell’american manicure si chiama dip powder manicure perché si realizza con lo smalto in polvere.

Questa tecnica, oltre ad essere particolarmente facile, consentirebbe di rimandare l’appuntamento con l’estetista perché lo smalto dovrebbe mantenersi per circa un mese. Insomma, una sorta di alternativa alle ricostruzioni con semipermanente e gel, sempre molto di moda.

Come realizzare la dip powder

Per provare la dip powder manicure basta acquistare il kit apposito, da usare dopo aver fatto un’accurata manicure casalinga. Si stende un primer protettivo sulle unghie, che poi devono essere immerse una alla volta per pochi secondi nel vasetto di smalto in polvere.

Eliminato poi il prodotto in eccesso, completiamo con un top coat trasparente. Quando sarà tempo di cambiare manicure, ricordiamo che è meglio rivolgersi a un’estetista per la rimozione della dip powder.

