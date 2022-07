Per qualcuno le vacanze distano ancora diversi giorni, per altri sono ormai un lontano miraggio, per altri ancora non ci saranno proprio. Tuttavia, questi ultimi, al posto di disperarsi, potrebbero sfruttare il tempo a disposizione, anche ad agosto, per qualche gita fuori porta.

Certo non è lo stesso di andare al mare o in vacanza, ma certe città d’arte hanno comunque il loro perché, in qualsiasi momento dell’anno. Hanno una storia che non si può non conoscere, e dei monumenti che non si possono non visitare.

Rientra tra queste la città che andremo a visitare oggi, a metà strada tra una grande metropoli come Milano e un capoluogo importante come Bologna. Famosa per uno dei teatri dell’opera più importanti d’Italia: il Regio. Questo nome fa inevitabilmente rima con Parma, non solo tra gli appassionati del genere.

Un comune ricco di attrazioni, che merita una giornata piena di visita o, se vogliamo, anche due. Iniziamo il viaggio alla scoperta dei suoi monumenti dal salotto della città. Piazza Garibaldi, infatti, è uno dei cuori pulsanti di Parma. Qui si affacciano il Palazzo del Governatore, la Chiesa di San Pietro e il Palazzo del Municipio. Al centro del primo, di colore giallo, la Torre dell’Orologio che scandisce il tempo dei parmigiani.

Sorge tra Milano e Bologna questa città che si visita in un giorno

Il Teatro Regio si trova poco lontano. È uno dei più importanti d’Italia e si trova a pochi metri dalla Basilica di Santa Maria della Steccata. Due capolavori totalmente diversi, ma ugualmente importanti nella storia di Parma. Il primo, quasi contemporaneo del suo cittadino più illustre, quel Giuseppe Verdi che qui fu protagonista assoluto intorno alla metà dell’Ottocento. La seconda è un imponente santuario mariano, edificato poco dopo il 1500, con all’interno un prezioso dipinto della Vergine intenta ad allattare Gesù Bambino. Uno dei luoghi di culto più amati dai cittadini locali.

Il principale, però, è il Duomo, che sorge nell’omonima piazza ed è dedicata a Santa Maria Assunta. A forma di capanna, in stile romanico, ha al suo interno un meraviglioso affresco del Correggio, proprio nella cupola, che descrive l’episodio dell’Assunzione della Vergine. Il Battistero e il campanile completano un quadro davvero straordinario, per una piazza tra le più suggestive del nostro paese.

Le bellezze da visitare in un giorno

I Giardini Ducali, con relativo palazzo, sono poi assolutamente da visitare per godere appieno della storia della città. Costruito nella seconda metà del 1500, ha ospitato il duca di Parma, Farnese e la sua corte, per cento anni. Prima del trasferimento presso Palazzo Pilotta, un’altra delle attrazioni da visitare se si decide di venire qui.

Sono due dei ritrovi principali dei parmigiani, che apprezzano la varietà del verde dei Giardini, oltre al laghetto intorno al quale poter correre o andare in bici. La Pilotta, invece, come viene chiamato, è una piccola cittadella che ospita l’università, la biblioteca, il Teatro Farnese e la Galleria Nazionale. Un altro dei cuori pulsanti di questa comune che, nel 2020 è stato eletto Capitale Italiana della Cultura.

Sorge tra Milano e Bologna questa città che sarà capace di affascinare anche chi la visiterà ad agosto. Parma, con i suoi luoghi, la sua storia e il suo cibo. Perché non si può andare via da qui, senza aver mangiato in una delle tante trattorie tipiche del centro. Per assaggiare uno dei cavalli di battaglia principali della città e non è il Parmigiano.

