Per vedere tramonti spettacolari e fare foto che tutti invidieranno dovremmo scegliere questa località di mare amatissima ed economica

Una delle immagini estive più belle che popolano la nostra fantasia in attesa delle vacanze è certamente quella del tramonto sul mare.

Un momento romanticissimo e davvero suggestivo, che cattura tutte le emozioni della giornata e fa sognare: è come essere in un film.

Questo spettacolo naturale è di rara bellezza in svariate località, ma ce ne sono alcune che offrono scenari che lasciano davvero senza fiato.

Tra queste, Ibiza, probabilmente la più citata e gettonata delle isole Baleari, che da sempre attira la nostra attenzione.

Del resto, diversi sono i vantaggi: non siamo troppo distanti dall’Italia, ci sono sempre molte offerte e il mare non è niente male.

Inoltre, Ibiza è perfetta per vedere tramonti spettacolari e fare foto che sicuramente susciteranno la meraviglia, ma anche l’invidia di amici e parenti.

Anche perché il contesto ambientale, tra spiagge e natura circostante, è la cornice perfetta del momento in cui il sole si tuffa nel mare.

Il primo punto dell’isola, da cui è consigliatissimo non perdere il tramonto, si trova vicino a Santa Agnes, nella parte nord-occidentale dell’isola.

Qui si trova un piccolo ristorante, lontano dalla confusione, che offre una vista mozzafiato sulle rocce e sul mare.

E come disdegnare poi il tramonto a Cala Benirras, ovvero una delle spiagge più belle di Ibiza?

Protetta da una baia incontaminata e popolata da musicisti, questa è la zona ideale per godersi un tramonto come non l’abbiamo mai visto.

Se siamo fan dei social o perlomeno ci piace condividere le nostre mete preferite, prepariamoci a ricevere un boom di “mi piace”.

Per essere incoronati fotografi provetti, basterà recarsi a Es Vedrà, la rocca leggendaria a Sud dell’isola.

Ma la mitologia non è il solo motivo per cui la rocca è presa d’assalto dai turisti: è il luogo perfetto per ammirare il tramonto in assoluta tranquillità.

Ad ogni modo, non ci sarebbe posto migliore di Sunset Strip, ovvero la striscia del tramonto di San Antonio.

Coloratissimi e caratteristici locali, e ristoranti si affacciano sul cielo dorato e sul mare in cui va dolcemente a tuffarsi il sole.

Qualora invece ad un tramonto suggestivo preferissimo lo spettacolo di una spiaggia rosa e incontaminata, cambiamo isola e andiamo a Formentera, precisamente a Ses Illets.

