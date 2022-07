Capita a tutti di ritrovarsi nell’armadio dei costumi spaiati. Magari abbiamo perso un pezzo durante una vacanza, dimenticandolo appeso ad asciugare. O forse abbiamo sbagliato a fare la valigia. In ogni caso, avere sotto mano dei costumi spaiati ci permette di usare la fantasia per rinnovare il nostro guardaroba da spiaggia in maniera creativa.

Ma attenzione, perché non tutti i costumi si possono abbinare. Vediamo qualche semplice regola per scegliere gli accoppiamenti migliori.

Non accoppiamo fantasie troppo diverse

La prima regola è di non prestare attenzione soltanto al colore, bensì anche alla fantasia. Se i due pezzi del costume hanno fantasie molto diverse, può diventare difficile abbinarli in maniera efficace. La tinta unita sta bene con tutto, ma forse non dovremmo accostare un costume a fiori con uno a strisce, a meno che non si tratti di pezzi dal colore neutro, come bianco o nero.

Come accoppiare i costumi spaiati per essere sempre al top dell’eleganza

Il secondo consiglio è di prestare attenzione al materiale. Il materiale con cui è fatto un costume può avere un enorme impatto sull’efficacia dell’abbinamento. Alcuni, ad esempio, sono lucidi e brillanti, ad effetto setoso, altri assomigliano al tessuto con cui è fatto l’intimo, altri ancora possono avere perline, frange o decorazioni.

Attenzione quindi a non abbinare costumi il cui materiale è completamente diverso. Ma vediamo qualche consiglio sui colori.

Tinta unita per lo slip, fantasia per il top

Ecco come accoppiare i costumi spaiati: la scelta più semplice è di optare per uno slip a tinta unita, che poi potrà essere abbinato praticamente con qualsiasi tipo di top. Specialmente se si tratta di un colore neutro, come il nero, il blu, il verdone o il rosso. Per quanto riguarda il top, possiamo sbizzarrirci con la fantasia. Ma non dimentichiamo che anche colori che magari non porteremmo nel nostro guardaroba di tutti i giorni, possono fare un ottimo effetto in spiaggia. Ad esempio, in questo periodo va di moda un abbinamento che un tempo era praticamente anatema: quello dell’arancione con il fucsia.

Non siamo timide quindi, e proviamo a combinare tutti i costumi che abbiamo, certamente troveremo la combinazione giusta. Se siamo alla ricerca di qualcosa di più classico, non dimentichiamo che i colori pastello non passano mai di moda, e sono molto semplici da abbinare.

